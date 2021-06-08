Больше всего преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершается в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, подсчитали специалисты компании «Delta Системы безопасности».

Как пишет РИА «Новости», в ходе работы было проанализировано более 100 тыс. тревожных вызовов за 2019-2021 годы. Отмечается, что число «пьяных» преступлений из года в год растет, а лидером рейтинга остается Санкт-Петербург.

В 2020 году таких правонарушений в культурной столице было на 23% больше по сравнению с 2019-м, а в этом году «пьяные» преступления составили 20% от всех остальных в городе.

При этом в столице РФ за 2020 год количество происшествий в нетрезвом виде увеличилось на 26%, а в Челябинске – всего на 2%.

Эксперты компании предполагают, что такой рост в Москве, скорее всего, связан с длительным карантином и общей неопределенностью ситуации, в которой находились люди, «поэтому в состоянии опьянения многие были готовы к совершенно «неожиданным» приключениям».

За этими городами в списке идут Самара, Нижний Новгород и Казань. Меньше всего таких нарушений в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

Характер преступлений почти не меняется, выяснили аналитики. Около половины всех случаев – дебош и открытые конфликты (47% – в 2019-2020 годах, 48% – в 2021 году). Еще пятую долю занимают кражи и их попытки (20-21%). На нарушение общественного порядка приходится от 13 до 15%.

Иногда имеют место быть весьма комичные, а порою и романтичные курьезы. В мае 2020 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина в нетрезвом состоянии ворвался в круглосуточный продуктовый магазин, но его целью была не кража алкоголя – он потребовал у продавщицы, чтобы та составила ему компанию и проследовала с ним в ближайший двор с целью продолжения употребления горячительных напитков. «Пить в одиночку – и есть алкоголизм», – пояснил он свои намерения полицейским.