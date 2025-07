Люди, работавшие на иностранные силы в Афганистане, будут в безопасности и им не нужно будет покидать страну, если они раскаются в содеянном, заявили представители движения «Талибан».

«Им не будет угрожать какая-либо опасность с нашей стороны... В настоящее время никто не обязан покидать страну. Исламский эмират хотел бы проинформировать всех вышеупомянутых людей, что они должны выразить раскаяние в своих прошлых действиях и не должны участвовать в таких действиях в будущем, которые равносильны измене исламу и стране», – говорится в заявлении талибов, опубликованном 7 июня.

Однако, как пишет AFP, многие из тех, кто составлял местный персонал иностранных сил, не склонны верить заявлениям талибов, тем более, что многочисленные сторонники движения в соцсетях призывают к расправе и говорят, что «никакого прощения коллаборационистам быть не должно».

Заявление «Талибана» было сделано на фоне вывода войск США и других стран НАТО из Афганистана. За последние 20 лет тысячи человек работали с международными силами в качестве переводчиков, охранников, помощников и т. д. Теперь они опасаются возмездия со стороны талибов после ухода иностранных войск.

Многие уже подали документы на получение специальных виз для выезда из страны. По данным американского посольства в Кабуле, в настоящее время на рассмотрении находятся заявки на иммиграцию примерно 18 тыс. афганцев. Тысячи других уже были переселены по специальным программам в страны, с представителями которых они работали.

На прошлой неделе «Талибан» также попытался успокоить иностранные посольства, заверив, что обеспечит «безопасные условия» для работы этих миссий даже после того, как иностранные войска покинут страну.

В прошлом талибы заявляли, что афганцы, работающие с «захватчиками», являются «предателями» или «рабами». Движение призвало их «выразить раскаяние по поводу своих прошлых поступков», подчеркнув, что они не должны заниматься такой деятельностью в будущем.

По данным неправительственной организации No One Left Behind, с 2016 года были убиты около 300 человек, которые работали в качестве местного персонала в армии США, а также члены их семей.