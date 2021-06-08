Решение Конституционного совета объявить законодательную инициативу о защите и продвижении региональных языков противоречащей основному закону оказалось не по нраву жителям французской периферии. Протестная активность была зафиксирована в Перпиньяне, Бастии, Генгане, Байонне и Кольмаре – во многих городах, которые представляют регионы, использующие миноритарные языки.

Протестующие выражают опасения, что из-за демарша Конституционного совета некоторые специальные школы могут попросту лишиться средств к существованию. А это, в свою очередь, обещает привести к маргинализации и исчезновению языков.

Орган конституционного контроля Франции выступил как минимум против двух пунктов законопроекта, обратив внимание на то, что они входят в противоречие со статьей основного закона страны, согласно которому «языком Республики является французский».

Впрочем, его решение выглядит надуманным: во французской метрополии к настоящему моменту насчитывается примерно двадцать региональных языков, свыше пятидесяти используются в заморских территориях. Сейчас сторонники заблокированной законодательной инициативы готовят кампанию по корректировке той статьи французской конституции, которая закрепляет доминирующее положение французского.

Равнодушие к коренным народам

Революционный документ получил название «Закон Молака» – по фамилии разработавшего его бретонского депутата. Это первая в своем роде законодательная инициатива о поощрении региональных языков с момента появления Пятой французской республики в 1958 году.

Законопроект дает начальным школам шанс обеспечивать обучение на конкретном наречии большую часть учебного времени, параллельно вводя в использование французский.

Предполагается, что таким образом к концу начальной школы ученики могут превратиться в полных билингвов. Один из пунктов проекта гласит, что локальные власти должны будут обеспечить всю нужную помощь ученикам, которые выразят желание получить образование на региональном языке, если это невозможно сделать в коммуне, где они проживают.

Другим революционным пунктом закона была обязанность государственных учреждений дублировать указатели, вывески, а также все официальные объявления. В некоторых регионах подобная практика уже существует, однако не является обязательным правилом.

Инициатива Молака затрагивает все миноритарные языки: несмотря на их многочисленность, официальным статусом обладают только 11.

Как считается, принятие документа помогло бы обеспечить права проживающих в Пятой республике коренных народов и закрепить традиционную для многих западных стран модель гражданской нации. Более того, одобрение закона хотя бы формально приблизило Францию к исполнению того, что требует Европейская хартия по защите региональных и миноритарных языков. Однако Пятая республика решила пойти по другому пути.

Выдрессировать Брюссель

Все предложенные Молаком изменения соответствуют поправке к статье 75.1 конституции, согласно которой «региональные языки принадлежат наследию Франции». Тем удивительней выглядит то, какое обоснование дал своему решению национальный орган конституционного контроля. Но, вероятно, центральные власти руководствовались совершенно другими мотивами. Закрепление за коренными народами права говорить и учиться на их языках попросту лишит монополии французский, а значит, и нанесет тяжелый удар амбициям Парижа, который, как кажется, хочет полной централизации власти.

На этой неделе издание Politico со ссылкой на французские дипломатические источники сообщило, что власти Пятой республики планируют использовать предстоящее председательство в Европейском союзе для усиления позиций французского языка среди государств объединения. «Несмотря на то, что мы признаем, что английский – это рабочий язык, который широко используется, существуют все основания для того, чтобы в рамках институтов ЕС выражать свои мысли на французском», – беззастенчиво говорят собеседники Politico.

Теперь, как пишет издание, с началом председательства Парижа все ключевые заседания Европейского совета будут проходить исключительно на французском. Это же коснется даже циркуляров и протоколов. Согласно этой информации, французское руководство даже готово выделить «исключительные бюджетные и образовательные средства» для того, чтобы обучить европейских чиновников французскому.

Тезис об ограничении роли английского как основного языка международного общения, конечно, звучал еще на фоне решения Великобритании покинуть ЕС, однако пока никто так дерзко не пытался навязать европейским государствам свои правила, как Франция. Вероятно, пока евросообщество остается заложником националистических амбиций одного неуемного государства-члена, оно так и будет сталкиваться с проблемами не только по периметру своих интересов, но и внутри – особенно из-за растущего недовольства ущемленных в своих правах этносов.