Глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф за незаконное разведение костра на майских праздниках. Об этом политик рассказал на своей странице в Instagram.

Взыскание ему, по его словам, выписали сотрудники местного МЧС.

«Хоть не ходи в отпуск», – заметил Цыденов, подчеркнув, что спасателям «ведь ничего не скажешь». «Всё правильно [делают]!» – добавил глава региона.

Также он приложил и текст постановления о назначении административного наказания. В нем говорится, что инцидент случился днем 5 мая 2021 года в Тункинском районе Бурятии на берегу реки Иркут. Согласно постановлению «гражданин Цыденов А. С. в период действия особого противопожарного режима, введенного постановлением правительства Республики Бурятия от 19.04.2021 №179», нарушил требования правил противопожарного режима, а именно «развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенного и оборудованного для этого места». Судя по фотографии, Цыденов жарил там шашлыки.

Глава республики признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Ему предоставлена возможность обжаловать постановление в течение 10 дней.

«Сейчас становится теплее. Надеюсь COVID-19 станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», – заключил глава региона. За незаконное разведение костра он должен будет заплатить бурятскому МЧС 3000 рублей.

Как отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства, в Бурятии с начала года выявлено более 1200 нарушений правил пожарной безопасности. За это время было рассмотрено 671 административное дело, а общая сумма выписанных штрафов превысила 2,1 млн рублей.