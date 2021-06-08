Входящее в госкорпорацию «Росатом» ФГУП «Атомфлот» заключило 7 июня контракт с турецкой Kuzey Star Shipyard на строительство плавучего дока для атомных ледоколов, обратил внимание «Коммерсант».

Цена строительства, согласно договору, составит 4,981 млрд руб. (при максимальной цене контракта в 4,983 млрд руб.), деньги выделяются «Атомфлотом». Итоговый протокол подведения итогов закупки был опубликован в конце мая. Док должен быть построен за 29 месяцев. Он предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов, в том числе новой серии «Арктика» проекта 22220, и судов атомно-технологического обеспечения.

Подписание контракта – важный шаг в реализации программы подготовки береговой инфраструктуры для обслуживания универсальных атомных ледоколов проекта 22220, отметил гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка. Турецкая верфь обладает необходимыми компетенциями и имеет достойную репутацию на рынке судостроения, добавил он. Сейчас Kuzey завершает строительство двух паромов на сжиженном природном газе для линии Усть-Луга–Балтийск.

«Атомфлот» почти год пытался разыграть данный контракт. Предполагалось, что договор с Kuzey будет подписан в апреле, однако один из участников – китайская Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. – пожаловалась в ФАС на избыточные требования конкурса. В итоге «Росатому» пришлось заново объявлять сбор заявок, но по итогам запроса дополнительной информации китайцы так и не смогли подтвердить ни необходимый опыт, ни наличие требуемых мощностей и квалифицированных кадров.