29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поддерживающий выход страны из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, указ одобряет инициативу МИД и Совета нацбезопасности и обороны. Формально выход требует еще одобрения Верховной рады.

Как пояснил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко, «реальность войны давно требует этого шага». Он напомнил, что Россия не является стороной конвенции и с 2014 года активно использует противопехотные мины как против военных, так и против гражданских. По данным отчета Landmine Monitor, РФ накопила более 26 млн противопехотных мин — это один из крупнейших запасов в мире.

МИД Украины в официальном комментарии заявил, что из-за действий России страна оказалась в неравном положении, когда «агрессор не ограничен обязательствами, а Украина связана». В ведомстве подчеркнули, что в момент ратификации договора в 2005 году подобных угроз не существовало. Сейчас же, по словам дипломатов, соблюдение конвенции ограничивает право Украины на самооборону, гарантированное Уставом ООН.

Аналогичные шаги предприняли страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. 27 июня они официально уведомили ООН о выходе из соглашения. Также к этой координированной инициативе присоединились Польша и Финляндия, заявив о необходимости защитить восточные границы НАТО. Как писал ранее The Telegraph, страны намерены приступить к минированию потенциальных маршрутов вторжения армии РФ до конца года.