ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
«Реальность войны»: Украина вышла из конвенции о противопехотных минах
Киев снял с себя обязательства Оттавской конвенции: ранее аналогичные шаги предприняли страны Балтии, Польша и Финляндия
«Реальность войны»: Украина вышла из конвенции о противопехотных минах
/ AFP
29 июня 2025 г.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поддерживающий выход страны из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, указ одобряет инициативу МИД и Совета нацбезопасности и обороны. Формально выход требует еще одобрения Верховной рады.

Как пояснил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко, «реальность войны давно требует этого шага». Он напомнил, что Россия не является стороной конвенции и с 2014 года активно использует противопехотные мины как против военных, так и против гражданских. По данным отчета Landmine Monitor, РФ накопила более 26 млн противопехотных мин — это один из крупнейших запасов в мире.

МИД Украины в официальном комментарии заявил, что из-за действий России страна оказалась в неравном положении, когда «агрессор не ограничен обязательствами, а Украина связана». В ведомстве подчеркнули, что в момент ратификации договора в 2005 году подобных угроз не существовало. Сейчас же, по словам дипломатов, соблюдение конвенции ограничивает право Украины на самооборону, гарантированное Уставом ООН.

Аналогичные шаги предприняли страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. 27 июня они официально уведомили ООН о выходе из соглашения. Также к этой координированной инициативе присоединились Польша и Финляндия, заявив о необходимости защитить восточные границы НАТО. Как писал ранее The Telegraph, страны намерены приступить к минированию потенциальных маршрутов вторжения армии РФ до конца года.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us