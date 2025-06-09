Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил, что США изменили направление поставок вооружения, которое, по его словам, ранее предназначалось для Украины.

«Мы рассчитывали на эти 20 тыс. ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал, что США перебросили их на Ближний Восток», — отметил Зеленский. Он не уточнил, в какую страну были отправлены ракеты, и был ли подписан официальный контракт, или речь шла о договоренностях предыдущей администрации США.

5 июня газета Wall Street Journal со ссылкой на документы Министерства обороны США сообщила, что администрация Дональда Трампа передала антидроновое вооружение американским военным на Ближнем Востоке. В статье говорится, что об этом решении Пентагон сообщил Конгрессу непублично.

Официальные представители США пока не прокомментировали ни заявление Зеленского, ни публикацию WSJ.

Говоря о своих отношениях с американским президентом, Зеленский назвал их «нормальными профессиональными». По его словам, личного общения между ними немного. Последняя встреча состоялась в Ватикане. По словам Зеленского, она длилась 15 минут и оказалась продуктивнее, чем переговоры в Овальном кабинете в феврале. Тогда между украинским лидером и Дональдом Трампом произошел спор, в котором участвовали и другие члены американской администрации, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент Украины вновь призвал США ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что Киев выполнил все требования, включая согласие на прекращение огня и начало переговоров с Россией в Стамбуле. Зеленский также отметил: «Европейские лидеры смотрят на Трампа как на лидера свободного мира. Они говорят ему: «Ты и есть лидер. Останови Путина, а мы будем тебе помогать, потому что Европа не такая сильная, как Америка».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье повторил, что предыдущая администрация направила значительные средства на поддержку Украины. Он добавил: «Я не оправдываю вторжение и не защищаю развязывание войны. Но сейчас главное — попытаться ее остановить».