ПОЛИТИКА
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В Москве ФСБ задержала 4 граждан Азербайджана
В Москве ФСБ задержала 4 граждан Азербайджана / TRT Russian
22 июля 2025 г.

ФСБ задержала в Москве четырёх граждан Азербайджана по обвинению в изготовлении поддельных миграционных карт и фиктивных патентов. По версии следствия, они незаконно помогли легализоваться более чем 1000 мигрантам, заработав при этом свыше 2 миллионов рублей (примерно $25 500).

Ранее, 27 июня, в Екатеринбурге прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана: около 50 человек были доставлены в Следственный комитет для проверки на причастность к убийствам и покушениям, совершённым в 2001–2011 годах. Двое человек погибли. Судмедэкспертиза в Баку установила, что причиной смерти стали полученные телесные повреждения.

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