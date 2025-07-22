ФСБ задержала в Москве четырёх граждан Азербайджана по обвинению в изготовлении поддельных миграционных карт и фиктивных патентов. По версии следствия, они незаконно помогли легализоваться более чем 1000 мигрантам, заработав при этом свыше 2 миллионов рублей (примерно $25 500).



Ранее, 27 июня, в Екатеринбурге прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана: около 50 человек были доставлены в Следственный комитет для проверки на причастность к убийствам и покушениям, совершённым в 2001–2011 годах. Двое человек погибли. Судмедэкспертиза в Баку установила, что причиной смерти стали полученные телесные повреждения.