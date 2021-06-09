Футбольная ассоциация Финляндии (ФАФ) предлагает бесплатный спортивный хиджаб всем желающим. Уже розданы десятки головных платков из технической эластичной ткани, сообщила агентству AFP руководитель отдела развития женского и девичьего футбола Хайди Пихлая.

Таким образом ФАФ пытается привлечь в этот вид спорта большее количество людей, в особенности, девочек.

«В Финляндии действительно сложно привлечь девушек из иммигрантских семей в футбольные клубы. Поэтому мы запустили эту инициативу – чтобы пригласить в спорт всех, независимо от религии и независимо от того, хотят они носить платок или нет», – отметила Пихлая.

Между тем, по словам главы отдела, в большинстве случаев именно культурные факторы и стоимость занятий – а вовсе не сами платки – становятся основными препятствиями для девушек и женщин из иммигрантских общин, увлекающихся этим видом спорта.

Поэтому акция по раздаче спортивных хиджабов имеет чисто «символическое значение» для повышения доступности занятий спортом, заявила представитель ФАФ. Но жизнь спортсменкам он, несомненно, облегчил, добавила Пихлая.

«Он не так часто болтается, как обычно, и его не нужно заправлять в рубашку», – рассказала о преимуществах головного убора 13-летняя Насро Бахнаан Хулбаде, тренирующаяся в клубе VJS Vantaa в столице Финляндии Хельсинки.

Общественность встретила инициативу достаточно позитивно, но есть и те, кто считает, что бесплатные хиджабы для футболисток «унижают женщин или вносят в игру элемент религии».

«Мы поддерживаем право каждой женщины выбирать, носить ли ей платок или нет. Тем, кто носит хиджаб, мы хотим показать, что мы им рады и что платок не является препятствием», – прокомментировала критику представитель ФАФ.

Хотя заявление ФАФ вызвало негативные комментарии в социальных сетях, сама практика вовсе не стала предметом бурного обсуждения в одной из самых моноэтнических стран Европы.

Согласно результатам опроса Pew Research Center за 2018 год, для Финляндии были характерны сильные антимусульманские настроения. Ультраправая партия «Истинные финны», известная своими ксенофобскими и исламофобскими выступлениями, по прогнозам, сможет добиться рекордных успехов на местных выборах в конце этого месяца.

Тем не менее, когда дело касается футбола, все споры утихают: в составе мужской национальной сборной по футболу также выступают спортсмены из иммигрантских семей, и болельщики поддерживают их так же рьяно, как и игроков финского происхождения.

В июне Финляндия дебютирует на чемпионате Европы по футболу. Женская сборная страны также впервые пробилась на Евро-2021.