Когда-то Министерство газовой промышленности СССР переоформили в Газпром. Однако и до развала Советского союза европейцы покупали у него газ. Так появилась одна из мощнейших газотранспортных систем, ныне частично принадлежащая Украине. Тем не менее, в те годы основными потребителями советского газа были страны бывшего соцлагеря, включая Восточную Германию, и только в 70-х был подписан договор с Западной Германией об обмене труб на поставку газа.

Однако после распада СССР стало ясно, что прозападный курс Украины усложняет российский экспорт по этим трубам. Более того, потребление в Европе до сих пор продолжает расти, и чтобы не терять рынки, а также обезопасить свои поставки, Россия инициировала строительство Северного и Южного потоков.

Прародителем Южного потока можно считать Трансбалканский газопровод, из которого в 1987 году турецкая компания БОТАШ начала перекачивать около 6 млрд кубометров газа в год. Однако ныне, помимо России, в Турцию газ поставляется также и из Азербайджана, Ирана, Алжира, Нигерии и других стран.

Более того, в прошлогодней Карабахской войне Россия и Турция совместно разрубили один из сложнейших геополитических узлов. C появлением российских миротворцев и совместного наблюдательного центра России и Турции в Азербайджане стали возможны также поставки туркменского газа в Турцию.

Так, Россия и Турция объединили свои потенциалы в энергетике и транзите. Это сделало Турцию одним из важнейших энергетических хабов и альтернативой Украине, а Россия сохранила свой статус единственного государства в мире, способного добывать более 600 млрд (до трлн) кубометров газа в год, что делает ее единственным источником дешевого газа в большой Евразии.

Так, львиная доля газовых месторождений севернее, восточнее и южнее Турции, а это 47% запасов в мире, в недалеком будущем будет поставляться через Турцию в европейские страны, которые потребляют около 1/5 добытого газа. Причина проста: у Турции колоссальные потребности в газе, а в совокупности с либерализацией турецкого рынка и развитием газотранспортной инфраструктуры это сделает ее единственным удобным и физически реальным транзитером голубого топлива в регионе.

Однако Украина теряет свою нишу не только в пользу Турции, но и Германии, которая потребляет около 90 млрд кубических метров газа в год, что составляет четверть всех поставляемых туда энергоносителей. Но эта страна обладает также разветвленной газотранспортной системой, которая способна вызывать зависть у многих стран. Она не только соединяет несколько труб из России по дну Балтии и через восточноевропейские страны, но и из Северного моря, Скандинавии и Центральной Европы. В совокупности со статусом промышленного центра Европейского союза эта страна становится еще и энергетическим центром.

Тем не менее, в 2016 году британцы проголосовали за выход из ЕС. Великобритания, напомню, никогда не входила в еврозону. Она сохранила фунт стерлинг не просто как национальную валюту, у нее, пожалуй, самая старая мировая валюта из ныне существующих.

При этом евро, эмитент которого (ЕЦБ) находится в немецком Франкфурте, фактически напрямую зависит от немецкой промышленности, которая стала крупнейшим источником ликвидности в ЕС. Однако курс британского фунта уже выдержал риски, связанные с потенциальной неудачной торговой сделкой с Евросоюзом, чего не скажешь о зоне евро, так как из него пока никто не выходил, что означает, что потенциал падения евро, в отличие от фунта, еще впереди.

Если евро начнет проседать, то придется поднять ключевую ставку, чтобы избежать неконтролируемой инфляции. Напомню, что ЕЦБ еще до пандемии ушел в отрицательную зону, снизив ставки настолько, что в условиях кризиса снижать будет некуда. Однако низкая ставка сопровождалась количественным смягчением – вливанием триллионов евро в экономики стран ЕС.

Это значит, что при развале еврозоны придется куда-то деть невероятное количество денег, что, на первый взгляд, решит проблему отрицательных ставок. Но в данном случае повышение ключевой ставки будет осуществляться уже отдельными странами (ЕЦБ больше не будет), которые, к тому же, будут устанавливать их (ставки) на разных уровнях и вести разные монетарные политики. Это будет означать уход от единообразия к разнородности, все больше разрывая производственные цепочки.

При таком развитии многим странам Европы, особенно тем, которые страдают от дефицита платежного баланса, придется искать новые источники ликвидности. Скорее всего, именно тогда Британия и вернется со своими фунтами. Ее валюта будет более устойчивой, чем даже немецкая марка, так как на долю стран ЕС приходится половина экспорта немецкой промышленности, а в совокупности с проблемами в поставках энергоресурсов в Германию, ради чего СК и давит на Северный поток – 2, британцы вернут былое величие своего фунта.

Именно поэтому Южный поток не стоит на повестке дня. Более того, трубы через Турцию пошли именно тогда, когда Запад вынудил Болгарию остановить его строительство, и несмотря на нежелание европейцев мириться со строительством альтернативных транспортных путей (украинскому ГТС), та же самая труба, но уже через Турцию, не стала проблемой для Запада. Однако и здесь не все так просто. Турция – это единственная страна НАТО, которая не вводила санкции против России и может позволить себе покупать энергоносители у Ирана – второго государства, находящегося под суровыми гуманитарными и экономическими санкциями.

Очевидно, что Турция и Россия сами являются естественными экономическими партнерами. Экспорт российского газа через Украину не поставил Россию перед выбором продавать газ или нет, так как альтернатив российскому газу не существует в обозримой перспективе. Украина лишь в ущерб себе создала условия для развития альтернативных путей из-за бесконечного шантажа. Так, для России прямая труба по дну Балтии и надежный Южный поток стали дополнительной гарантией бесперебойности экспорта газа, а остановка Северного потока – 2 лишь взвинтит цены на газ в Европе, что ударит по немецкой промышленности.

Великобритания же, со своей стороны, является не просто вторым крупнейшим торговым партнером для Турции после Германии. Она является также и крупнейшим инвестором в энергетический сектор азербайджанской экономики, трубопроводы которого также проходят через Турцию. Наконец, СК укрепляет отношения с Турцией еще и ради сотрудничества на Ближнем Востоке, где находятся Суэцкий канал и богатейшие месторождения нефти и газа.

Поверх этого, если США вводили санкции против Турции, то британцы, наоборот, всячески ее поддерживают, несмотря даже на свое присутствие на Кипре, с которым у Турции также бывали разногласия. Англичанам нужен серьезный игрок, который интегрирован в европейский рынок, но который не входит в ЕС.

По сути, пока ЕС и США ссорятся с важнейшими государствами, являющимися составными частями Европы и Азии — Россией и Турцией, Британия выстраивает с Турцией тесные экономические связи, которые окажут влияние на Германию, ставшую слишком зависимой от российского газа, и в особенности после того, как отдалилась от Турции.

Ни Россия, ни Турция после обвала курсов их валют больше не находятся в такой зависимости от Запада, как Запад от сырья и его транзита. Времена, когда эти две страны всячески пытались войти в клуб «продвинутых стран» закончились, и закончились в очень неудобное для Запада время – когда Восточная и Юго-Восточная Азия стали наступать ему на пятки. Отныне союз России и Турции станет не только сдерживающим элементом для Запада, но и для Востока, а дружить с ними отныне придется уже с учетом их интересов.