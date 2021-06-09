Мусульманин Толанбой Ризаев добился частичной компенсации морального вреда за условия содержания под стражей, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Колпинский районный суд северной столицы России взыскал в пользу Ризаева, подавшего иск к СИЗО-1, СИЗО-3, СИЗО-4, министерству финансов РФ в лице городского управления федерального казначейства и ФСИН России, ₽150 тыс. Изначально сам он просил о компенсации в ₽500 тыс.

Мужчина был помещен под стражу за разбой (ч.2 ст.162 УК РФ) в марте 2014 года, и за все время он успел побывать в нескольких СИЗО. Позже суд вынес в отношении него обвинительный приговор, в феврале 2017 года его этапировали в колонию.

Ризаев заявил, что его права были нарушены во время пребывания в трех петербургских СИЗО. Например, туалеты в камерах, где он содержался, не были отгорожены от «жилой» зоны и занавешивались простыней, что делало невозможным уединение.

Другой пример – пища в изоляторах была неприемлема для мусульман. К тому же у него изымали религиозную мусульманскую литературу, а из-за тесноты Ризаеву приходилось вынужденно совершать намаз на спальном месте. Антисанитарные условия в камерах препятствовали отправлению религиозных обрядов, что напрямую противоречило Конституции и УПК РФ, заявил истец.

Он также пожаловался на металлические решетки на окнах, отсутствие приспособлений для подъема на второй или третий ярус кровати, цвет стен, одинаковые дизайн и планировку камер.

Суд, в свою очередь, установил, что имели место лишь нарушения прав Ризаева в связи с переполненностью камер, в которых он содержался. Остальные претензии были сочтены необоснованными.

Ранее на нарушение прав мусульман в местах лишения свободы обратил внимание экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который отбывает 15-летний срок в колонии в Твери.

По его словам, сотрудники исправительного учреждения целенаправленно создавали верующим препятствия в соблюдении поста в священный месяц Рамадан. Он добавил, что при этом в колонии «ссылаются на мнение муллы из ФСИН».