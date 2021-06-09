На муниципальных выборах в латвийском Вентспилсе победила партия «Латвии и Вентспилсу», которую возглавляет один из богатейших людей страны – Айварс Лембергс, сообщает BaltNews. Он же стал мэром города – уже в восьмой раз. И это при том, что в данный момент Лембергс находится в тюрьме.

Вентспилс остается единственным городом Латвии, где руководство не менялось с советских времен. Айварс Лембергс занимает свою должность с 1988 года, когда он стал председателем горисполкома.

В 1991 году, когда в стране начались перемены, он был избран председателем Вентспилского горсовета народных депутатов, что позволило ему сохранить пост руководителя самоуправления во времена независимости. Влияние Лембергса в Вентспилсе было настолько велико, что на муниципальных выборах в 1994 году, а также на следующих в 1997-м созданная им партия «Латвии и Вентспилсу» была единственным участником.

22 февраля с. г. суд приговорил политика к пяти годам лишения свободы. Это, впрочем, не помешало «последнему олигарху Латвии» принять участие в избирательной кампании.

Дело в том, что решение по делу Лембергса вынес суд первой инстанции. Полный приговор будет оглашен только 22 июня, после чего, вероятно, последует апелляция. Пока что бессменный мэр Вентспилса находится под арестом формально. Этот статус позволил ему баллотироваться в органы местного самоуправления: он возглавил партийный список и стал кандидатом в мэры.

Местные жители ничего против не имели, чего не скажешь о политической элите Латвии. «Неужели общество считает мудрым голосовать за такой список и поддерживать такую партию, которая не отгораживается от таких людей, а продолжает прославлять арестованное за тяжкие преступления лицо, продолжает демонстративно ставить его первым в списке?», – удивился министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Глава ведомства также предупредил, что в случае триумфа Лембергса прибалтийская республика потеряет расположение инвесторов и будет иметь репутацию «мафиозного государства».

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава в свою очередь не исключил, что в Вентспилсе состоятся перевыборы. Однако Министерство регионов страны уже сообщило, что олигарх сможет руководить городом из тюрьмы – юридических преград для этого нет. «Мэру на удаленке» обещали обеспечить все условия для участия в заседаниях городской думы.

Ранее французские политики и правозащитники выразили возмущение тем, что мэру Дравея, к югу от Парижа, заключенному в тюрьму за тяжкое преступление, все еще разрешают управлять городом из тюремной камеры. Как пишет The Guardian, Жорж Трон, который занимал пост госсекретаря по делам госслужбы при президенте Николя Саркози, был заключен в тюрьму в феврале за сексуальное насилие над подчиненной.