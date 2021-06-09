Якутские шаманы откликнулись на призыв властей и взялись за вызов дождей. Недавно председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, комментируя ситуацию с пожарами, сказал, что надо вернуться к народному методу и привлечь шаманов, передает местный сайт SakhaDay.ru.

«В Нюрбе Удаганка из Мегино-Кангаласского улуса Куорсуннаах с местными шаманами и удаганками работает против пожара. С помощью божеств, духов, предков дождь пошел. В Вилюйске вовсю идет дождь. Говорят, в Нюрбе, Хангалассах стало спокойнее…», – приводят журналисты комментарии местных жителей из соцсетей.

«Люди верят в это, и это работает. Эти обряды призваны гармонизировать энергетику природы, бороться со стихией. Сейчас в республике бушуют лесные пожары, и обряды проводились в нескольких районах разными шаманами», – отметила ТАСС кандидат исторических наук, этнолог Людмила Егорова.

По ее словам, в республике шаманизм сохраняется как «духовная практика, до сих пор живет в народе». «Этот духовный феномен сохранился благодаря отдаленности региона. Шаманизм никуда не исчезал, сохранялся и в советское время, и продолжается сейчас», – отметила эксперт.

По данным МЧС, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии произошло более 150 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, – свыше 36 тыс. га. В настоящее время в Якутии действует особый противопожарный режим, выезд в леса населению запрещен, как и разведение открытого огня, указывает ТАСС.

Якутия – один из самых пожароопасных регионов РФ. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.