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США потратят $250 миллиардов на техническое противостояние с Китаем
Авторы законопроекта намерены направить $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране для «борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий». Президент Джо Байден ранее высказывался в поддержку инициативы
США потратят $250 миллиардов на техническое противостояние с Китаем
Фото: The Hill / Others
9 июня 2021 г.

Сенат США одобрил законопроект о выделении почти $250 миллиардов на обеспечение технической конкурентоспособности с Китаем. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно ему, Вашингтон потратит $190 миллиардов на укрепление технологий и исследований, еще около $52 миллиардов направят на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования. «Принятие сенатом 68 голосами «за» и 32 «против» законопроекта демонстрирует, что экономическое противостояние Китаю – это вопрос, который объединяет обе партии в конгрессе», – отметило агентство.

Как заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, тот, кто победит в противостоянии за технологии будущего, добьется мирового экономического лидерства. «Предпосылка проста: если мы хотим, чтобы американские рабочие и компании продолжали лидировать в мире, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны», – отметил он.

Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты представителей, после чего его представят на подпись президенту Джо Байдену.

Байден уже заявил о поддержке инициативы о выделении средств на развитие технологий: «Мы не можем подвергнуться риску отставания, пока другие страны продолжают вкладываться в собственные исследования и разработки. Америка должна оставаться самой инновационной и продуктивной страной на земле».

Ранее в американской администрации заявили, что США собирают новый «ударный отряд», чтобы противостоять нечестным торговым практикам со стороны Китая. Власти США оценили доступ страны к критически важным товарам от полупроводников до аккумуляторов электромобилей. Обнаружилось, что в цепочке поставок были «проделаны дыры». Теперь «ударный отряд» должен выяснить, какие конкретно нарушения к этому привели, а ответить на них Вашингтон планирует контрмерами в области торговли.

Джо Байден в феврале отмечал, что страна и ее партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику». Он также обвинял Пекин в подрыве основ международной экономической системы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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