ТУРЦИЯ
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В университете в турецком Карсе будут изучать грузинский язык и литературу
Кавказский госуниверситет получил разрешение на прием студентов на соответствующее образовательное направление. Вступительные экзамены уже сдали несколько десятков первокурсников
В университете в турецком Карсе будут изучать грузинский язык и литературу
Фото: АА / Others
9 июня 2021 г.

Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, передает «Эхо Кавказа» – проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

«Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. С помощью совместных усилий посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение приема студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете в городе Карс», – пишет Джанджгава на своей странице в Facebook.

По его словам, уже в этом году несколько десятков первокурсников смогут учиться на этом факультете.

«Желаю успехов этому университету, профессорам-учителям направления грузинского языка и литературы и будущим студентам», – отметил Джанджгава.

Кавказский госуниверситет города Карс был открыт в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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