ТУРЦИЯ
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Turkish Airlines признан самым дорогим брендом Турции
Флагманский перевозчик Турции, совершающий рейсы в самое большое количество стран в мире, оценен аналитиками в $1,605 млрд
Turkish Airlines признан самым дорогим брендом Турции
Фото: АА / AA
10 июня 2021 г.

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 100 самых дорогих брендов Турции. Turkish Airlines уже третий год подряд сохраняют за собой лидерство – национальный авиаперевозчик оценен аналитиками в $1,605 млрд.

На второе место вышла компания по производству бытовой техники и электроники Arçelik – $1,585 млрд. Годом ранее она была пятой.

Третью позицию занял банк İş Bankası, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на 5 строчек. Стоимость бренда составила $1,193 млрд.

На четвертом месте - банк Garanti BBVA ($1,193 млрд.).

В первую пятерку также вошел оператор связи Turkcell, оцененный в $1,061 млрд.

На шестом месте расположился еще один банк – Ziraat Bankası, стоимость которого составляет $952 млн.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров на V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества в Анкаре призвал Turkish Airlines использовать международный аэропорт «Манас» в Бишкеке как транспортно-логистический хаб в Азии, гарантируя льготный режим при реализации этого проекта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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