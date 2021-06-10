Житель Ингушетии Магомед Цечоев по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) получит от властей РФ компенсацию за примененные в его отношении пытки в размере €52 тыс., сообщает правозащитный центр «Мемориал».

В 2004 году Цечоева вынудили признаться в участии в нападении на город Назрань в ночь с 21 на 22 июня, в ходе которого погибли 78 человек и 113 получили ранения.

В эти дни Магомед Цечоев находился на работе: мужчина был охранником в строительной фирме «Монолит» в Магасе.

2 августа того же года мужчина был похищен силовиками. Как установил ЕСПЧ, те, требуя от охранника нужных им показаний, в течение двух суток били Цечоева резиновыми дубинками по печени, почкам и голове, душили пакетом и пытали током.

4 августа 2004 года Назрановский райсуд поместил Магомеда Цечоева под стражу. После заседания он был доставлен в МВД по Ингушетии, где пытки продолжились. В итоге он подписал заранее подготовленные силовиками показания, в которых оговорил не только себя, но и своего бывшего соседа. Далее под пытками Цечоев дал показания и против своих друзей. Задержание при этом никак не было оформлено.

Родственники узнали о его похищении вечером 2 августа 2004 года и пытались найти его полтора месяца. Силовики давали им противоречивую информацию, в СИЗО говорили, что у них Цечоева нет. О местонахождении мужчины родственники узнали только 15 сентября 2004 года, а увидеть его они смогли только 10 ноября 2004 года, подчеркнули правозащитники.

Верховный суд Ингушетии рассматривал дело Цечоева со 2 декабря 2004 года по 3 августа 2005 года, подсудимый отрицал свою вину и просил признать незаконными данные ранее показания. 3 августа 2005 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его объявили виновным в терроризме, участии в вооруженной группировке и в применении насилия к представителям власти.

3 мая 2007 года Цечоев направил жалобу в ЕСПЧ. В 2017 году, отбыв полный срок, он вышел на свободу.

ЕСПЧ признал нарушение двух статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: о недопустимости пыток и жестокого обращения, а также о праве на справедливый судебный процесс.

«Власти России несут ответственность за жестокое обращение с заявителем и за нерасследование этих действий, а также за использование в суде показаний, добытых силой», – отмечает «Мемориал» со ссылкой на решение суда.

Юрист правозащитного центра Татьяна Черникова заявила, что «очень жаль, что ЕСПЧ рассматривал это дело так долго».

«Из-за этого заявитель полностью отсидел срок по сфабрикованному уголовному делу, а в случае нового рассмотрения жалоб о пытках возникнут проблемы со сроками давности и со сбором доказательств в связи с давностью дела», – рассказала она.

В ноябре 2020 года активист из Ингушетии Мурад Хазбиев обратился в ЕСПЧ с жалобой на отключение мобильного интернета в Ингушетии в 2018 году во время протестов против соглашения о передаче Чечне части территорий республики.

В дни протестов на территории региона переставал работать мобильный интернет, услуги связи прекращали предоставлять все работающие в регионе операторы.

Позже в ответ на соответствующий запрос юристов «Агоры» Роскомнадзор пояснил, что связь 3G и 4G отключалась в соответствии с 3 ст. 64 закона о связи «на основании мотивированного решения правоохранительных органов».

Как позднее установил суд, решение принимало руководство УФСБ республики, а операторы связи получали от управления письма «о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов».