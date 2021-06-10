Ни одна из выставленных на продажу квартир в Москве в настоящее время не подходит под обновленную программу льготной ипотеки, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные опроса риелторов.

Максимальный лимит кредита по программе льготной ипотеки снизили до ₽3 млн для всех регионов, а минимальную ставку повысили до 7%.

Снижение лимита по льготной ипотеке автоматически практически выбросило из программы не только Москву, но и Московскую область, Сочи, Казань и Санкт-Петербург, пришли к выводу эксперты «Циан» и «Авито Недвижимости». Таким образом власти аккуратно свернули проект в регионах и городах с «перегретым» рынком недвижимости и купировали резкий рост цен.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, в обозначенные «денежные рамки» не попадают предложения ни в границах старой, ни Новой Москвы.

«С учетом новых условий программа льготной ипотеки в границах старой Москвы с 1 июля этого года будет де-факто завершена. Существует небольшая вероятность, что впоследствии подобные лоты появятся, но это будут варианты минимальной площади в перестраиваемых объектах либо в проектах, размещенных в удаленных локациях ТиНАО [в Новой Москве]», – предположила Литинецкая.

Продление льготной ипотеки с новыми условиями для некоторых регионов «будет приравниваться к отмене программы», также считает руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина, со своей стороны, отмечает, что несмотря на сокращение лимита, во многих городах России можно будет найти немало квартир, подходящих по бюджету под условия программы.

Российские власти и экспертное сообщество несколько месяцев обсуждали, каким образом продлить программы льготной ипотеки, чтобы поддержать жителей и строительную отрасль в самых бедных регионах, но не разжигая конфликт при директивном «исключении» отдельных областей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечисляла регионы, где регулятор рекомендовал продлить программы: это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

За продление программы льготной ипотеки для всех регионов еще на один год выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня.