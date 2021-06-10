ПОЛИТИКА
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Путин разделил украинцев по признаку отношения к НАТО
Президент России отреагировал на разговоры о перспективах вступления Украины в НАТО. Владимир Путин заявил, что не менее 50% украинцев не желают присоединения страны к Альянсу, и назвал тех, кто поддерживает вступление, «пушечным мясом». Слухи, опровергнутые руководством НАТО, возникли с подачи президента Украины перед намечающейся встречей лидеров России и США #Путин #НАТО #Украина
ка2умцвс / Others
10 июня 2021 г.
Истории
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