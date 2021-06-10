Путин разделил украинцев по признаку отношения к НАТО

Президент России отреагировал на разговоры о перспективах вступления Украины в НАТО. Владимир Путин заявил, что не менее 50% украинцев не желают присоединения страны к Альянсу, и назвал тех, кто поддерживает вступление, «пушечным мясом». Слухи, опровергнутые руководством НАТО, возникли с подачи президента Украины перед намечающейся встречей лидеров России и США #Путин #НАТО #Украина