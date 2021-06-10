Примерно половина учителей в России не дотягивает до базового уровня подготовки, цитирует главу Рособрнадзора Анзора Музаева пресс-служба ведомства. В то же время достаточно хорошую предметную подготовку имеют свыше 40% педагогов.

Оценка предметных и методических компетенций учителей школ проводилась Рособрнадзор в течение трех лет, сообщил он. Ее прошли педагоги-предметники почти по всем дисциплинам и учителя начальных классов.

«Есть серьезные проблемы в методической и предметной подготовке у достаточно большого процента учителей. Как показывают результаты исследования, чуть более 40% учителей у нас достаточно хорошо подготовлены, к ним вопросов нет. Примерно половина учителей немного не дотягивает до базового уровня подготовки», – заявил глава ведомства, выступая на заседании Российского Союза ректоров по вопросам развития педагогического образования.

Музаев отметил, что на последних необходимо направить самое пристальное внимание – это поле деятельности для региональных институтов развития образования, институтов повышения квалификации и всех вузов, которые выпускают педагогов.

При этом начальник Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подчеркнул, что абитуриенты, поступающие в вузы для обучения педагогическим специальностям, имеют в среднем хороший уровень подготовки.

«Средний балл ЕГЭ поступивших в 2020-2021 учебном году на укрупненную группу специальностей «Образование и педагогические науки» составил 68 в целом по Российской Федерации. Он растет. Общий средний балл поступления студентов – 69, и радует, что педагогические специальности уже на эту планку вышли», – сообщил Музаев.

В пресс-службе также отметили, что в топ вузов, ведущих прием на педагогические специальности, по среднему баллу ЕГЭ вошли: Национальный исследовательский университет ИТМО – средний балл 89,02, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова – 86,61, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова – 84,77, Пермский государственный национальный исследовательский университет – 82,94, Московский городской педагогический университет – 82,81, Московский педагогический государственный университет – 80,29.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор усилит контроль за проведением ЕГЭ на всей территории страны. Ведомство планирует отказаться от передачи заданий с помощью дисковых накопителей, вместо этого будут использоваться защищенные каналы.

«Уже в 31 субъекте РФ задания в день экзамена из федерального центра тестирования в Москве попадают в аудиторию через защищенные каналы. Где-то через два года мы планируем, что все субъекты РФ перейдут на эту технологию, и уже не будет никаких дисков. За час до экзамена субъекты будут все получать», – сказал Музаев.