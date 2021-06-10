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Палестинских офицеров убили за то, что вступились за расстрелянного узника
Нападение спецназа Израиля на бывшего бойца сопротивления на территории оккупированного Западного берега реки Иордан было совершено на глазах палестинских разведчиков, которые открыли ответный огонь
Палестинских офицеров убили за то, что вступились за расстрелянного узника
Похороны офицера разведки Тайсира Иссы, убитого израильтянами в Дженине / Reuters / Others
10 июня 2021 г.

Сотрудники военной разведки Палестины были расстреляны израильскими спецназовцами в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан после того, как вступились за убитого оккупантами бывшего узника, отмечает Quds News Network.

По словам представителя палестинского минздрава, два погибших палестинских офицера – Адхам Ясир Алави, 23 лет, и Тайсир Исса, 32 года. 23-летний Мухаммад аль-Базур, также офицер палестинской военной разведки, был тяжело ранен.

По данным агентства Wafa, бывший узник – это Джамиль аль-Амури, по некоторым данным, представитель палестинского сопротивления из «Исламского джихада», который много лет провел в израильской тюрьме. Он ехал на автомобиле в тот момент, когда по нему был открыт огонь. Убийство было совершено на глазах палестинских военных разведчиков, которые вступили в перестрелку с израильтянами. Некоторые израильские СМИ сообщили о гибели командира группы спецназовцев ЦАХАЛ. Армия Израиля эту информацию не подтверждает.

Сообщается, что израильские силовики были «аравистами», служащими в «мустаарибинах» – израильских отрядах спецназа, известных своей жестокостью. Их сотрудники одеваются как арабы, изображают обычаи и этикет арабской культуры и бегло говорят по-арабски на соответствующем диалекте, чтобы не привлекать к себе внимание при проведении операций на территории палестинских городов.

Тысячи скорбящих вышли на улицы города Дженин, чтобы принять участие в похоронной процессии. Также звучали призывы к всеобщей забастовке в палестинских городах.

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна осудил «опасную израильскую эскалацию»: он заявил, что все трое были убиты израильским спецназом, бойцы которого маскируются под палестинцев во время рейдов, и призвал США отреагировать на случившееся.

В городе Дженин расположен лагерь беженцев, при нападении на который в 2002 году израильские военные убили около 60 человек, включая женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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