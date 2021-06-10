Сотрудники военной разведки Палестины были расстреляны израильскими спецназовцами в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан после того, как вступились за убитого оккупантами бывшего узника, отмечает Quds News Network.

По словам представителя палестинского минздрава, два погибших палестинских офицера – Адхам Ясир Алави, 23 лет, и Тайсир Исса, 32 года. 23-летний Мухаммад аль-Базур, также офицер палестинской военной разведки, был тяжело ранен.

По данным агентства Wafa, бывший узник – это Джамиль аль-Амури, по некоторым данным, представитель палестинского сопротивления из «Исламского джихада», который много лет провел в израильской тюрьме. Он ехал на автомобиле в тот момент, когда по нему был открыт огонь. Убийство было совершено на глазах палестинских военных разведчиков, которые вступили в перестрелку с израильтянами. Некоторые израильские СМИ сообщили о гибели командира группы спецназовцев ЦАХАЛ. Армия Израиля эту информацию не подтверждает.

Сообщается, что израильские силовики были «аравистами», служащими в «мустаарибинах» – израильских отрядах спецназа, известных своей жестокостью. Их сотрудники одеваются как арабы, изображают обычаи и этикет арабской культуры и бегло говорят по-арабски на соответствующем диалекте, чтобы не привлекать к себе внимание при проведении операций на территории палестинских городов.

Тысячи скорбящих вышли на улицы города Дженин, чтобы принять участие в похоронной процессии. Также звучали призывы к всеобщей забастовке в палестинских городах.

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна осудил «опасную израильскую эскалацию»: он заявил, что все трое были убиты израильским спецназом, бойцы которого маскируются под палестинцев во время рейдов, и призвал США отреагировать на случившееся.

В городе Дженин расположен лагерь беженцев, при нападении на который в 2002 году израильские военные убили около 60 человек, включая женщин и детей.