Председатель собрания депутатов Буйнакского района Дагестана, сын бывшего спикера Народного собрания республики 48-летний Даниял Шихсаидов задержан на двое суток по подозрению в избиении депутата местного парламента Айнутдина Зиявутдинова, сообщает «Коммерсант» со ссылками на источник в региональных правоохранительных органах.

Республиканское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило 3 июня уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Официального подтверждения этой информации от СКР не последовало, однако «Коммерсант» располагает копией постановления, подписанного руководителем республиканского управления СКР Анатолием Щуровым.

Инцидент произошел 1 июня около 11:30 у входа в Дом профсоюзов на центральной площади Махачкалы, где располагается исполком регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР). Айнутдин Зиявутдинов намеревался получить копии протоколов результатов районных праймериз. Однако Даниял Шихсаидов и неустановленные лица воспрепятствовали Айнутдину Зиявутдинову. В ходе перепалки один из оппонентов парламентария нанес ему удар по голове, после которого депутат упал. Даниял Шихсаидов, следует из текста постановления, ударил лежащего мужчину ногой в лицо.

В больнице у избитого были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы носа, ушибы, ссадины и кровоподтеки.

По данным источника «Коммерсант», Даниял Шихсаидов был задержан еще 9 июня после допроса в следственном управлении. Избрание меры пресечения в суде ожидается 11 июня.

Даниял Шихсаидов возглавлял Буйнакский район с 2011 года. Летом 2015 года, отмечал «Коммерсант», он был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных денег и взят под стражу. В октябре того же года ему изменили меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем следствие, которое велось Главным следственным управлением СКР по СКФО, не сообщало об изменении статуса Данияла Шихсаидова и о результатах расследования уголовного дела.

В апреле 2017 года он впервые возглавил собрание депутатов Буйнакского района (в 2020 году – повторно). По неофициальным данным, расследование того уголовного дела продолжается.