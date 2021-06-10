В Узбекистане прокуратура инициировала проверку после гибели детей, привлеченных к работам по прокладке водопровода.

Трагедия произошла в Кунградском районе Каракалпакстана (автономия, расположенная в северо-западной части страны). Рабочие, среди которых были дети, прокладывали трубу, когда произошел обвал грунта.

«Происшествие произошло в Кунградском районе Каракалпакстана 9 июня в 05:30 (03:30 мск). Четверо рабочих, 1990, 2004, 2006 и 2007 года рождения, прокладывали подземный водопровод. Из-за проводимых работ часть грунта оказалась подтопленной, в результате рабочих засыпало землей», - говорится в сообщении.

Три человека были погребены заживо, в том числе двое детей в возрасте 13 и 14 лет. Отмечается, что одного из рабочих, семнадцатилетнего подростка, удалось спасти, он находится в больнице.

Следователям предстоит дать оценку привлечению несовершеннолетних к подобным работам и соблюдению мер безопасности ответственными лицами.