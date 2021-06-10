9 июня с улиц Санкт-Петербурга силовики и оперативники изъяли электросамокаты. А 3 июня они проводили обыски в сервисах проката. Проблемы у кикшеринговых компаний начались после участившихся по всей стране случаев наездов на пешеходов, включая маленьких детей. Однако юристы, не отменяя необходимости регулирования езды на средствах индивидуальной мобильности, намекают на «передел рынка». Как бы то ни было, люди, передвигающиеся на электросамокатах, не должны считаться пешеходами, каковыми они по сути являются сейчас.

«Эту вакханалию надо прекращать»

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что на российском рынке аренды электросамокаты опередили велосипеды, а в некоторых городах, например, Казани и вовсе вытеснили. Эксперты тогда прогнозировали: в ближайшие годы электросамокатов в России станет не просто больше, а резко больше, поскольку бизнес оказался удобным и выгодным для всех его участников.

И действительно, кикшеринг в России разросся как на дрожжах. Если в 2020-м по всей стране для аренды было доступно 12,8 тысяч самокатов, из них с электромотором – 11,2 тыс., то в 2021-м только в одном Санкт-Петербурге совокупный парк стал оцениваться от 12,5 до 19 тысяч единиц двухколесного транспорта.

Однако вместе с этой статистикой, которая, несомненно, радует владельцев кикшеринговых компаний, появилась и другая, которая ужасает их потенциальных клиентов. Число наездов самокатчиков на пешеходов увеличилось в десятки раз в Петербурге. В Москве Центр организации дорожного движения зафиксировал рост происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на 71%.

«Эту вакханалию надо прекращать», – заявил вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов, отметив, что «ситуация с прокатом самокатов и с ездой на велосипедах по тротуарам идет по восходящей и не поддается никакому описанию».

Самокатчики равно пешеходы

Только за май десятки людей по всей стране получили серьезные травмы и перспективу пожизненной инвалидности. Двое погибли. Среди них 46-летний житель Химок, который врезался на самокате во внедорожник, и 19-летняя жительница Набережных Челнов, которую на «зебре» сбила машина. Кстати, как бы странно и страшно ни звучало, но, по существующим на данный момент правилам дорожного движения, лица, передвигающиеся на самокате, считаются пешеходами. То есть, в отличие от велосипедистов, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, они действительно могут не слезать со своего средства передвижения, а также спокойно могут ездить по тротуарам. Кроме того, использовать самокат, гироскутер, моноколесо в нетрезвом состоянии сейчас тоже никому не запрещено.

Так, солист балета Мариинского театра, заслуженный артист Северной Осетии Давид Залеев в очень нетрезвом виде решил воспользоваться самокатом, но не справился с управлением при попытке объехать прохожих на тротуаре. 31-летнего артиста госпитализировали с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, он провел в коме более двух недель.

Статистика по Петербургу действительно ужасает. Там появилась целая группа хулиганов, которую окрестили «Бандой самокатчиков»: они специально сталкивались с прохожими, а одного из пострадавших еще и избили, «благодаря» чему было заведено уголовное дело.

Еще три уголовных дела с участием современных «железных коней» появились уже в июне: всего за два дня от наездов самокатчиков в Петербурге серьезно пострадали трое малышей. Причем, в одном случае виновный скрылся с места происшествия. Всего за 10 дней июня от наездов на тротуарах пострадали пятеро детей – от 4 до 11 лет.

Социальные сети питерцев взрывались призывами к урегулированию вопиющей ситуации, один житель города пытался исправить ее своими силами и средь бела дня в центре города разгромил четыре электроустройства. Поэтому, когда питерские силовики фактически зачистили город от кикшеринга, местная пресса вместе с читателями ликовала: «Посмотри, как прекрасен Петербург без самокатов».

Местные власти не справляются

О том, что движение электросамокатов и прочих подобных устройств нужно отрегулировать, в России говорят с 2016 года, когда были зафиксированы первые ДТП с этим транспортом. Но их правовой статус не определен до сих пор. Кстати, в том числе потому, что электросамокатов, моноколес, гироскутеров нет в правилах дорожного движения, их становится все больше на российских улицах.

Власти городов, куда пришел кикшеринг или где жители все чаще используют личные средства индивидуальной мобильности, пытаются решать проблему на местном уровне. Например, в Татарстане суды за пьяную езду на СИМ самокатчиков лишают водительских прав, а в ряде регионов ГИБДД их наказывают как водителей мопедов, правда, только если мощность электродвигателя «железного коня» более 250 ватт. В Екатеринбурге и Томске администрации определили зоны, где самокаты автоматически замедляются до 15 км/ч, а в других – не могут разогнаться быстрее 20–25 км/ч. В Екатеринбурге полиция также стала проводить рейды, в ходе которых проверяла водительские удостоверения у самокатчиков, мощность транспорта которых превышает 250 ватт.

В Петербурге после череды трагедий с детьми скорость самокатов на центральных улицах ограничили до 10 км/ч, то есть быстрого шага, кроме того, запретили использовать их в парках и даже открыли специальную горячую линию, куда можно было сообщать о нарушителях. Но в итоге – их просто убрали с улиц, пока неизвестно, на какое время. Но жители других городов ожидают таких мер и у себя. Кстати, почти половина опрошенных россиян поддержали разного рода ограничения для СИМ.

Однако запретить – не значит решить проблему. «Электросамокатам, моноколесам и другой подобной технике не место на тротуаре», – считает член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Но, чтобы урегулировать вопрос, нужны федеральные правила и нужны они срочно.

Вместо правил рассуждения

Примечательно, что сообщение о том, что Минтранс доработало поправки к ПДД по регулированию СИМ, появилось одновременно с фактически запретом электросамокатов в Петербурге. Хотя ведомство занималось этим вопросом с 2019 года и всего несколько дней назад подчеркивало, что решения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности должны приниматься на местном уровне. Оценивая такую довольно амбивалентную позицию, эксперты полагают, что власти просто не могут понять, как регулировать сферу с самокатами. Блогеры считают, что власть нашла очередного нового «врага» и демонстрирует, по сути, отсутствие правой культуры.

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что ведомство намерено ограничить пределом в 25 км/ч скорость электроустройств на проезжей части, на тротуаре – до 20. При этом владельцам СИМ весом более 35 кг выезжать на тротуар запретят.

Но даже эти поправки Минтранса на данный момент являются, по сути, рассуждениями: они все еще дорабатываются и только будут согласовываться с МВД. Кроме того, внести какие-либо изменения в ПДД невозможно – правила нужно переиздавать целиком. МВД и Минтранс пытаются решить эту юридическую проблему.

Передел рынка?

Справедливости ради, стоит отметить, что использование СИМ является проблемой не только в России. Руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов утверждает, что уже пять-шесть лет она актуальна во всем мире. «С этим столкнулись европейские страны и США, – отмечает эксперт. – Но у них проблем немного меньше, поскольку они в свое время сосредоточились на постройке необходимой инфраструктуры».

«Малый электротранспорт России», по словам Осипова, побывал во всех крупных городах России от Владивостока до Калининграда. «Даже в Москве нет необходимой инфраструктуры, чтобы нивелировать конфликт между самокатчиками, пешеходами и автомобилистами, – заключает Осипов. – Наряду с тем, что нужно определить юридический статус, людям еще нужно понимать, где им ездить». Действительно, о развитии инфраструктуры речи сейчас практически не идет. А потребность в ней назрела давно, и первыми о ней заговорили велосипедисты 10-15 лет назад.

Неоднозначно оценивают происходящее вокруг электросамокатов и юристы. Президент коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Игорь Кучеренко недоумевает, что, например, наездом и последующей дракой на Невском проспекте заинтересовалось руководство СК РФ. «По моему личному мнению, здесь имеет место передел рынка», – говорит юрист. Руководитель судебной практики юридической фирмы «Клифф» Игорь Серкин предполагает, что нынешние обыски кикшеринговых компаний могут быть элементом давления владельцев. Вполне возможно, что кому-то не понравился резкий успех двухколесного бизнеса. Но, тем не менее, регулировать езду на СИМ надо было уже вчера.