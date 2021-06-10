Дефицит вакцины стал новой реальностью иранской борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако виновных в этом официальные лица ищут не внутри страны.

Так, глава Исследовательского центра вирусологии при университете имени Шахида-Бехешти Алиреза Наджи выступил со скандальным заявлением, что Исламская Республика испытывает недостаток препаратов из-за российского и китайского производителей: те, по его мнению, не выполнили свои обязательства и затянули поставки доз.

«Вакцины стали стратегическим товаром, за который страны ведут ожесточенное соперничество, – резюмировал он. – Продукта не так много, как требуется миру. У России, к примеру, нет мощностей для производства больших партий вакцины».

Если дефицит окажется затяжным, то Наджи допустил экспериментальный сценарий с «комбинированными инъекциями»: тем, кто уже получил первый укол российским «Спутником V» или китайским «Синофармом», но не смог дождаться второго компонента, могут вколоть препарат иранского производства. Вероятно, речь идет о «КовИран Баракат», который находится на финальной фазе испытаний. Обратной стороной такого подхода, по мнению иранского исследователя, является то, что у научного сообщества нет твердых доказательств, является ли комбинирование двух препаратов абсолютным благом для здоровья. «В разных странах проходят испытания смешанные вакцины, – напомнил Наджи. – Конечно, кажется логичным, что это можно сделать, но у нас слабая доказательная база».

«Неудача иранского народа»

Высказывания Наджи можно было бы пропустить мимо ушей, если бы критика производителя «Спутника V» не носила в Иране систематический характер. Страсти вокруг закупок российского препарата разгорелись в Исламской Республике почти сразу после того, как в конце января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф объявил о решении импортировать российскую вакцину. С учетом того, что ее качество подвергалось предсказуемой критике в ряде западных столиц, решение иранского правительства спровоцировало в Тегеране целый поток обвинений, который вскрыл существующий кризис доверия между двумя тактическими партнерами.

Около сотни влиятельных медиков направили в адрес президента Хасана Рухани письмо, в котором выражалось сомнение по поводу эффективности «Спутника V»: авторы послания обращали внимание на то, что российская вакцина слишком быстро была введена в оборот, минуя нужные испытания, что она не была на тот момент одобрена ни одной из ведущих мировых инстанций, а ее эффективность и безопасность вызывали подозрения у международного сообщества. Медицинские работники требовали от исполнительной власти срочных действий по всеобщей вакцинации иранцев таким препаратом, «который прошел разумный процесс верификации».

Бывший депутат иранского меджлиса Бахрам Парсаи выступил с публичным демаршем, заявив, что он не будет принимать российскую вакцину. В серии твитов бывший парламентарий откровенно высмеял Зарифа. «Мы должны помнить, что в тот момент, когда люди нашей страны хотели получить вакцину, одобренную мировыми академическими организациями, просто ради того, чтобы остаться в живых, наш министр иностранных дел, который должен защищать национальные интересы, затаривался неутвержденной вакциной в России», – писал Парсаи. К атаке присоединилась влиятельный иранский специалист по инфекционным заболеваниям Мину Мохраз, которая также подчеркнула, что она не хочет ставить себе «Спутник V»: покупка препарата, по ее словам, стала «неудачей иранского народа».

Политизация вакцинного кризиса

Ситуация с дефицитом вакцин и критикой действий правительства приобретает особый оттенок, если учесть, что в Иране на финишную прямую вышла избирательная кампания: в этом месяце Исламской Республике предстоит выбрать нового президента.

Не так давно в центре скандала с использованием неразрешенной иранскими властями вакцины оказался один из кандидатов – бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, который спустя считанные недели после того, как верховный лидер Али Хаменеи официально запретил импорт вакцин из США и Великобритании, приобрел за большую сумму дозы Pfizer на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщения об этом теперь используют иранские политические активисты, которые добиваются бойкота президентских выборов 18 июня.

Создание собственных вакцин в Иране было не таким динамичным, как в других странах. Несмотря на то, что в процессе разработки у Тегерана несколько препаратов, не все из них достигли нужной кондиции. Более-менее финализированной выглядит только вакцина «Ков Иран баракат», которая, вероятно, и будет использоваться для комбинированных инъекций.

Однако если дефицит медикаментов в стране все равно можно перекрыть использованием отечественной вакцины, то восстанавливать доверие в отношениях с Россией гораздо сложнее: не исключено, что в Кремле уже обратили внимание на высказывания «благодарного» ближневосточного партнера.