ПОЛИТИКА
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Киев начинает вакцинацию жителей неподконтрольных территорий
Началась запись на получение вакцины от COVID-19 для жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса. В первую очередь препарат смогут получить люди в возрасте старше 65 лет. Но работа прививочных пунктов осложняется тем, что со стороны самопровозглашенной ДНР открыт только один контрольный пункт въезда-выезда и работает он 2 раза в неделю, остальные три закрыты. #Донбасс #ДНР #Украина
Киев начинает вакцинацию жителей неподконтрольных территорий / Others
11 июня 2021 г.
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