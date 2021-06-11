Киев начинает вакцинацию жителей неподконтрольных территорий

Началась запись на получение вакцины от COVID-19 для жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса. В первую очередь препарат смогут получить люди в возрасте старше 65 лет. Но работа прививочных пунктов осложняется тем, что со стороны самопровозглашенной ДНР открыт только один контрольный пункт въезда-выезда и работает он 2 раза в неделю, остальные три закрыты. #Донбасс #ДНР #Украина