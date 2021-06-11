Как Асад стал президентом Сирии четвертый раз подряд?

Башар Асад вновь победил на президентских выборах в Сирии. Официально он получил больше 95% голосов. Еще до объявления результатов на Западе и в Турции назвали голосование нелегитимным. Оно прошло без международных наблюдателей, принять участие могли далеко не все граждане страны. Вместо поздравлений Евросоюз еще на год продлил санкции против режима. #Сирия #Асад #выборы