ПОЛИТИКА
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Как Асад стал президентом Сирии четвертый раз подряд?
Башар Асад вновь победил на президентских выборах в Сирии. Официально он получил больше 95% голосов. Еще до объявления результатов на Западе и в Турции назвали голосование нелегитимным. Оно прошло без международных наблюдателей, принять участие могли далеко не все граждане страны. Вместо поздравлений Евросоюз еще на год продлил санкции против режима. #Сирия #Асад #выборы
Как Асад стал президентом Сирии четвертый раз подряд? / Others
11 июня 2021 г.
Истории
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