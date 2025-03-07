ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция должна участвовать в восстановлении Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активно работает над прекращением конфликта в Украине через диалог и поддерживает идею немедленного прекращения огня
Президент Эрдоган: Турция должна участвовать в восстановлении Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на онлайн-встрече лидеров единомышленников ЕС / AA
7 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на онлайн-встрече лидеров единомышленников Европейского союза, где подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта в Украине прилагала искренние и активные дипломатические усилия для его прекращения.

«Мы вложили много труда в то, чтобы война завершилась путем диалога. Мы всегда подчеркивали, что справедливый мир не оставляет проигравших», — заявил он.

Эрдоган отметил, что Турция, являясь стратегическим партнером Украины, неизменно поддерживала ее территориальную целостность и независимость. По его словам, Анкара продолжает выступать за формирование прочной дипломатической платформы, которая позволит обеим сторонам достичь справедливого, устойчивого и достойного мира.

Президент также подтвердил поддержку немедленного прекращения огня и призвал к приостановке воздушных и морских атак как мерам доверия между сторонами.

«Мы выступаем за немедленное прекращение огня, а также за прекращение атак в воздухе и на море как шаг к укреплению доверия», — сказал он, добавив, что Турция продолжает усилия по достижению соглашения, которое обеспечит безопасность судоходства в Черном море.

Коснувшись отношений с Европейским союзом, Эрдоган выразил недовольство тем, что Турция исключена из оборонных программ ЕС и инициатив по восстановлению Украины.

«В то время как наша оборонная промышленность поддерживает Украину, а бизнес продолжает работать в стране, несмотря на военные условия, недопустимо, что Турция остается вне программ ЕС по поставкам вооружений и восстановлению. Это решение необоснованно», — отметил он.

Президент Турции призвал Брюссель изменить свою политику, подчеркнув, что безопасность Европы невозможна без Турции.

«Безопасность Европы — это не только вопрос стран ЕС, но и интерес всех союзников. Мы считаем, что все шаги в сфере обороны и безопасности должны предприниматься с участием Турции», — заявил он.

Эрдоган также подтвердил приверженность Турции цели полного членства в ЕС.

«Мы сохраняем нашу цель полного членства и ожидаем, что Евросоюз продемонстрирует стратегический и дальновидный подход, возобновив переговоры о нашем вступлении», — заключил он.

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