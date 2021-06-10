В индийском городе Горакхпур в в штате Уттар-Прадеш около дюжины мусульманских семей, проживающих поблизости от храма, оказались на грани насильственного выселения из своих жилищ, пишет Al Jazeera.

Сначала чиновники округа Горакхпур вместе с полицией посетили дома мусульманских жителей и замерили там земельные участки. На следующий день их попросили подписать так называемые «письма о согласии», в которых говорилось, что жители, живущие на юго-восточной стороне от храма Горакхнатха, дали свое «согласие на передачу земель и домов правительству» для «безопасности храмовых помещений».

«У нас нет проблем, и с нашего согласия оставляем следующие подписи», – говорится в письме с именами и подписями жителей.

Несколько семей уже подписали письмо, но они же утверждают, что их попросили покинуть свои дома.

«Чиновники сказали нам, что если мы не подпишем письмо, у них есть и другие способы получить наши подписи. На нас оказывали давление», – говорит 71-летний Джавид Ахтер, который прожил всю свою жизнь в своем 100-летнем родовом доме, построенном его дедом. Двухэтажный дом, в котором Ахтер живет с девятью членами семьи, находится всего в нескольких метрах от индуистского храма, который был построен аскетом Гуру Горакхнатхом, который принадлежал к шиваитской традиции в индуизме.

Инженер на пенсии Ахтер говорит, что местные власти в Горакхпуре сказали подписавшимся, что они получат компенсацию за свою землю и собственность.

«Но мы не хотим компенсации. Мы просто хотим и дальше жить здесь, потому что это место, где наши родители, бабушки и дедушки жили уже более века», – сказал он.

Впрочем, никакой гарантии компенсации все равно нет, обещания исключительно устные, а те жители, которые попробовали получить письменное заверение от властей, в итоге не получили ничего. Некоторых хозяев даже не было дома, когда чиновники измеряли их участки.

Правительство штата объясняет ситуацию якобы «соображениями безопасности», но местные жители говорят, что в этом нет никакой нужды. Рядом с храмом имеется полицейский участок, а на территории самого храма есть полицейский пост. Ахтер говорит, что индуисты и мусульмане «всегда жили в мире и согласии в его районе».

«Те, кто подписал форму согласия, теперь сожалеют об этом. Теперь они говорят, что не будут освобождать свою собственность», – говорит Интизар Хуссейн, чей дом находится к юго-западу от храма. «Мы жили здесь поколениями. Мы не хотим покидать родину наших предков».

Власти штата публично отрицают какое-либо давление на мусульманских жителей Горакхпура и называют все это вроде как ложной информацией.

В прошлом месяце местные чиновники в районе штата Барабанки снесли, по утверждениям местных мусульман, 100-летнюю мечеть, что вызвало беспокойство в общине.