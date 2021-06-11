Инфляция – это рост цен на сотни товаров и услуг, индикатор, необходимый для организации денежного оборота. Она не показывает динамику цен в соседнем магазине, и для каждого человека она своя.

После вливания триллионов долларов и евро в экономики стран Запада инфляция так и не выросла. Однако это было еще в 2014-2015 годах. Из-за этого росла лишь долговая нагрузка, а не реальные доходы жителей. При этом население развитых государств является главным потребителем товаров, произведенных по всему миру. Как результат, до 2019 года включительно инфляция оставалась слишком низкой.

Из-за роста долговой нагрузки центральные банки были вынуждены опускать ставку еще ниже ввиду того, что выплаты по обязательствам входят в расчет реальных доходов. Так, центробанки во всем мире стремились оживить свои экономики именно за счет снижения долгов, рефинансируя старые долги по более низким ставкам, потому что тогда люди станут больше тратить, создавая спрос, который в свою очередь приведет к росту цен. Но этого не происходило – росли только финансовые рынки.

Но это не вся проблема. Главное, о чем предупреждали тогда экономисты и многие чиновники, это то, что в период кризиса главным инструментом сдерживания падения экономики является именно снижение ставки и увеличение денежной массы, а потому околонулевые ставки означали исчерпание потенциала борьбы с кризисом. Так и случилось.

Весной 2020 года стоимость золота выросла практически на 20%. Причина была в том, что из-за карантина многие компании фактически остановили свою деятельность, ввиду чего начали падать в цене их акции, а соответственно и облигации, и это при том, что, как уже говорилось ранее, уровень долгов (облигаций) был и так чрезмерно высокий.

Как следствие, началась распродажа бумаг, что означает колоссальный спрос на наличные деньги. Так, начал резко расти спрос на сами резервные валюты, и чтобы сохранить стабильность курсов, требовалось все ниже опускать ставки и увеличивать денежную массу. Здесь же началось самое интересное.

Как только жители крупных экономик мира вышли на свободу, хотя и частично, начали возвращаться на рабочие места, то резко вырос спрос на товары и услуги. Как результат, производителей фактически застали врасплох, потому что остановка предприятий, а также разорвавшиеся цепочки и логистика, вызванные карантинными мерами по всему миру, создали такое явление, которое ФРС назвал бутылочным горлышком. Но и это еще не вся картина.

Если в 2020 году резко выросли золото и серебро как альтернатива другим активам, так как, вложившись в них, можно переждать финансовый шторм, то другие сырьевые товары падали именно из-за остановки бизнеса. Однако чуть позже в том же году резко выросли цены на зерновые товары ввиду того, что на всем евразийском континенте зима оказалась аномально теплой, а этот континент является крупнейшим производителем зерновых культур.

Более того, если останавливались производства товаров длительного пользования или текстиля, то продукты питания продолжали находить покупателя, что естественно. Тогда же в 2020 году Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН объявил, что в 2021 году начнется продовольственный кризис.

По мере того как росли курсы валют развитых стран, валюты многих развивающихся стран падали, что тоже было естественным процессом в условиях открытой рыночной экономики и цифровизации: карантин никак не мешал движению капитала, так как контактировать ни с кем, кроме компьютера, не надо. В таких условиях зерновые росли к доллару, доллар к валютам развивающихся стран, а доходы по всему миру, включая и развивающиеся, падали. В такой сгущающейся атмосфере мы уже второй год наблюдаем обострения политических ситуаций, возгорание старых конфликтов, и эти тенденции, к сожалению, могут продолжиться.

Тем не менее, страны Запада до сих пор живут в условиях полного или частичного локдауна, а раз они в совокупности главные потребители в мире, то нынешний рост цен является следствием не только бутылочного горлышка, но и обвала стоимости валют – спрос на них падает по мере роста спроса на другие товары на мировых рынках.

Так, с 2019 года по сегодняшний день золото выросло с 1300 долларов за унцию до 1888 долларов (31%), серебро с 17 долларов до почти 28 долларов (39%), другие металлы (железо, сталь, никель и прочее) в среднем выросли на 40%, что говорит о дальнейшем росте цен на многие товары, включая стройматериалы, а, соответственно, и расходы властей, у которых сначала вырос госдолг за время пандемии, а теперь и затраты на развитие инфраструктуры. При этом продукты питания (зерновые, молочные, мясо, масложировые продукты, сахар и т.д.) за этот же период выросли почти на 40%.

А теперь вспомним, что жители развивающихся стран, таких как Турция, Китай, СНГ и некоторые другие, еще в 2019 году тратили около трети своих доходов на продукты питания, в то время как страны Запада – от 15 до 20%. Ныне на фоне падения реальных доходов и роста безработицы в развивающихся странах в среднем затраты на продукты питания могут вырасти до уровня выше половины доходов, а в странах Запада выше трети. Это говорит, в первую очередь, о падении доли среднего класса во всем мире.

Средний класс – это основа современной экономики, потому что она базируется на потреблении. Именно высокая доля среднего класса является главным фактором роста экономик по всему миру, потому что экспорт одной страны зависит от потребления в других странах, и проблема здесь заключается в том, что привычный монетарный инструмент обеспечения роста экономики исчерпался ввиду того, что вливание денег отныне не приводит к росту потребления, а лишь к росту цен.

Примечательно то, что выход всего мира из карантина также приведет к росту цен. В России, к примеру, где карантин длился фактически два месяца в прошлом году, рост цен в первую очередь был связан с резким наплывом покупателей, в то время как производители снизили выпуск товаров для избежания перепроизводства еще год назад.

Самый показательный пример здесь – это рост внутреннего туризма из-за закрытых границ. Во время майских каникул в нынешнем году цены на гостиницы выросли в два раза в туристических регионах России по сравнению с аналогичным сезоном до пандемии.

Однако росли цены и на самые дешевые товары, что стало следствием падения реальных доходов россиян: если цены на все товары и услуги растут быстрее, чем реальные доходы, то люди чаще приобретают дешевые товары, из-за чего (роста цен на дешевые товары) растет доля населения, живущая за чертой бедности.

Наконец, стоит обратить внимание на инфляцию. Сюда входит динамика цен на сотни товаров и услуг. Если совсем упростить, то она нужна для того, чтобы монетарные власти знали, сколько напечатать денег для бесперебойного функционирования финансовой системы.

Инфляция для каждого человека будет разной, однако некоторые группы товаров и услуг, начиная от медицины, образования, топлива и транспорта и заканчивая продуктами питания и услугами ЖКХ и телекоммуникации, должны быть под пристальным вниманием властей и стать одной из основ для обеспечения социальных гарантий, потому что именно по наличию этих товаров и услуг по доступной цене и будет определяться качество жизни подавляющего большинства населения планеты, что критически важно, раз мы переживаем глобальную гуманитарную катастрофу и хотим выйти из этого кризиса.