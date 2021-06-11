Почти треть (30%) жителей России не читали книги за последние полгода, следует из опроса, проведенного Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Наиболее равнодушными к чтению оказались мужчины (36%), люди, не пользующиеся интернетом (48%), имеющее неполное среднее или среднее образование (48%) и жители сел (46%).

Большинство – 44% – респондентов сообщили, что за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, 25% – пять и более книг.

Самым популярным современным писателем у россиян оказалась автор детективных романов Дарья Донцова (5%). Среди других лидеров симпатий — Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%).

Из иностранных писателей в список наиболее популярных у россиян попал Стивен Кинг (его вспомнили 2% респондентов), Джоан Роулинг (автор книг о Гарри Поттере), Роберт Кийосаки (автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа») и Айн Рэнд («Атлант расправил плечи»).

41% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос, книги каких авторов они читали.

Ранее «Яндекс» представил результаты опроса, согласно которому самой популярной книгой среди россиян за год стал роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. Любимым писателем большинство участников опроса назвали Михаила Булгакова, любимым поэтом – Александра Пушкина.

Больше половины – 54% – россиян предпочитают читать бумажные книги, 30% читают электронные версии, 15% – слушают аудиокниги, говорится в исследовании.

В 2013 году президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно утрачивает статус некогда самой читающей страны мира. По статистике, российские граждане отводили чтению книг в среднем лишь девять минут в сутки. Одна из главных причин этого явления – развитие цифровых технологий, уверен он.