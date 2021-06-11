Американский еврейский комитет (American Jewish Committee, AJC), базирующийся в Нью-Йорке, открыл свой первый офис на Ближнем Востоке – а именно в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Times of Israel. Это 13-й по счету зарубежный офис ультрасионистской организации.

AJC позиционирует себя как организацию, чьей целью является «укрепление места Израиля в мире». Она известна также как категорический противник ненасильственного движения «Бойкота, изоляция и санкции» (BDS) – глобальной кампании за политическое и экономическое давление на Тель-Авив с целью прекращения им нарушений норм международного права.

Директором офисом в Абу-Даби стал Марк Сиверс, бывший посол США в Омане.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид аль-Нахайян приветствовал этот шаг, оказывающий, по его мнению, «содействие диалогу» двух стран. «Мы очень рады видеть вас, – сказал он Джейсону Айзексону, главному директору AJC по политическим вопросам. – Я надеюсь, что ваша команда здесь, в ОАЭ, будет чувствовать себя как дома, и мы сделаем все возможное, чтобы ваше присутствие было результативным».

По словам главы ведомства, присутствие AJC в ОАЭ «является частью пути [на который встали Эмираты, пойдя на соглашения с Израилем в 2020 году] и частью изменения мировоззрения». «Так что давайте продолжим тесно сотрудничать, лучше понимать друг друга и стараться смотреть вперед, а не оглядываться назад», – предложил министр.

На мероприятии AJC также выступил бахрейнский коллега шейха Абдуллы аль-Нахайяна Абдуль-Латиф аль-Заяни.

«Мы должны быть терпеливыми, чтобы процветать... в трудном регионе», – заявил он.

«Это то, что Его Величество король практикует в своей доктрине и своем решении добиваться мира с Израилем», – сказал он, имея в виду решение Бахрейна наладить отношения с Израилем в рамках так называемых «Авраамических соглашений».

В сентябре минувшего года между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве США было достигнутосоглашение о «полной нормализации». Этот шаг подвергся критике Турции и многих других мусульманских стран, которые обвинили Абу-Даби и Манаму в предательстве интересов оккупированного народа Палестины, нарушении своих обязательств в рамках Организации исламского сотрудничества и игнорировании Арабской мирной инициативы от 2002 года.

С тех пор ОАЭ и Израиль договорились о расширении сотрудничества в самых разных областях – от банковского дела до кинопроизводства.

Подобное соглашение также подписали Судан, Египет, Марокко и Иордания.