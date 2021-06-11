За первые полгода 2021-го от коронавируса умерло больше людей, чем за весь 2020-й, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса. Несмотря на широкое распространение вакцин в развитых странах, конец пандемии еще не близко, отмечает издание.

К этому моменту в мире зарегистрировано 3,7 млн случаев смерти из-за коронавируса, больше половины из них – 1,88 млн – пришлись на первую половину 2021 года.

Всплеск смертности произошел на фоне нехватки вакцин от COVID-19 в развивающихся странах, в частности в регионах Азии и Латинской Америки, пишет WSJ. Одновременно число смертей и новых случаев заболеваемости падает в развитых странах, где недостатка в вакцинах нет (например, в США, Канаде и Великобритании).

В прошлом месяце президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что страна переживает самое тяжелое время с начала пандемии: в Аргентине с населением менее 45 млн человек от ковида погибают свыше 500 человек ежедневно.

В начале года на Европу и США приходилось 73% новых ежедневных случаев заболеваемости ковидом и 72% случаев смерти. Теперь на Южную Америку, Азию и Африку приходится более 80% случаев заболеваемости и ¾ новых случаев смерти, отмечает издание.

По данным Оксфордского университета, только 2% жителей Африки и чуть более 6% Азии получили хотя бы одну дозу вакцины. При этом жители Гаити, беднейшей страны Западного полушария, не получили ни одной дозы препарата.