ПОЛИТИКА
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Битва за слоган «Героям слава!» на Евро-2020
В УЕФА разрешили украинской сборной по футболу оставить слоган «Слава Украине!», а вот «Героям слава!» потребовали убрать из-за политического подтекста. Украинцы отказываются выполнять требования и все равно собираются выйти на поле Евро-2020 в новой форме. Кроме того, карту страны, включая Крым, с тризубом и лозунг «Слава Украине – Героям слава!» утвердили как официальные символы украинского футбола #Украина #Россия #УЕФА
4ерекипв / Others
11 июня 2021 г.
Истории
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