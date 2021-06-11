Битва за слоган «Героям слава!» на Евро-2020

В УЕФА разрешили украинской сборной по футболу оставить слоган «Слава Украине!», а вот «Героям слава!» потребовали убрать из-за политического подтекста. Украинцы отказываются выполнять требования и все равно собираются выйти на поле Евро-2020 в новой форме. Кроме того, карту страны, включая Крым, с тризубом и лозунг «Слава Украине – Героям слава!» утвердили как официальные символы украинского футбола #Украина #Россия #УЕФА