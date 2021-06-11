В США опасаются, что Иран может устраивать новые нападения на Ближнем Востоке с помощью российского спутника «Канопус-В», который Москва собирается поставить Тегерану. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

Спутник наблюдения Земли, который Россия запустит для использования Ираном, даст последнему возможность отслеживать военные цели в регионе. Например, Тегеран сможет вести наблюдение за объектами в Персидском заливе и на территории Израиля, а также за военными базами в Ираке.

В Вашингтоне ожидают, что в ближайшие несколько месяцев Россия поможет иранской стороне запустить спутник серии «Канопус-В». Его оптическая система с разрешением 1,2 метра в разы превосходит имеющиеся у Исламской Республики спутниковые технологии. Хотя это средство зондирования предназначено для использования в гражданских целях, общий региональный контекст и то, как пристально ряд стран наблюдают за иранской политикой, вызвали подозрение, что Тегеран хочет шпионить за соперниками и их военными объектами. «Это не самая лучшая спутниковая система в мире, но у нее высокое разрешение, которое идеально подходит для военных целей. Такой спутник позволит Ирану наводить точный прицел всего за пару часов», – поделился источник The Washington Post, знакомый с деталями поставок.

«Канопус-В» – это серия гражданских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которая предназначена для мониторинга чрезвычайных ситуаций, загрязнений, оценки сельскохозяйственной и прочей деятельности, картографии и т.д. Однако такой спутник можно использовать для ведения разведки, учитывая что запущенный в прошлом году КСИР Ирана собственно иранский спутник военного назначения Noor, очевидно имеет худшие возможности из-за небольших размеров, отмечает в соцсетях российский военный эксперт Юрий Лямин.

Он напоминает, что в августе 2015-го в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС 2015» корпорация ВНИИЭМ, НПК «БАРЛ» и иранская компания «Бониян Данеш Шарг» подписали соглашение о разработке, создании и последующей эксплуатации космической системы ДЗЗ в интересах Ирана. Головная организация по данному проекту – НПК «БАРЛ», компания отвечает за интеграцию и доработку наземной инфраструктуры космической системы ДЗЗ. Корпорация ВНИИЭМ выступит разработчиком космического аппарата и осуществит его запуск на российской ракете-носителе. В свою очередь, «Бониян Данеш Шарг» выступит оператором КС ДЗЗ. «Я так понимаю, это именно данное соглашение сейчас реализуется», – заключает Лямин.

Впервые Россия вывела подобный спутник на околоземную орбиту около четырёх лет назад. Washington Post в этой связи отмечает, что официальные лица из иранского оборонного ведомства и представители влиятельной военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции (КСИР) с 2018 года не раз наносили визит в РФ, чтобы согласовать все аспекты сделки по приобретению «Канопуса-В». По данным издания, весной этого года российские специалисты прибыли в Иран, чтобы обеспечить подготовку местных наземных сил в области управления этим спутником. Сам центр управления, как считает американская разведка, находится недалеко от северного города Кередж.

В Роскосмосе отказались от комментариев по поводу возможной продажи Ирану спутника «Канопус-В», сообщил Telegram-канал «Раньше всех.