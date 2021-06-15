15 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Красный Крест ремонтирует школы на линии разграничения в Донбассе
Международный Комитет Красного Креста отремонтировал школу в поселке Южное на линии разграничения, которая в 2014-2015 неоднократно подвергалась обстрелам пророссийских боевиков со стороны неподконтрольной Украине территории Донбасса. #Донбасс #Украина #МККК
Международный Комитет Красного Креста отремонтировал школу в поселке Южное на линии разграничения, которая в 2014-2015 неоднократно подвергалась обстрелам пророссийских боевиков со стороны неподконтрольной Украине территории Донбасса. / Others
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