Производство комплектующих первого истребителя турецкого производства уже налажено и завершится до конца 2022-го года, сообщил агентству Anadolu гендиректор турецкой оборонной компании TUSAŞ Темель Котиль.

По его словам, каких-либо проблем в производстве комплектующих самолета пятого поколения, реализуемого по программе TF-X, не предвидится. При этом двигатель отечественного самолета планируется протестировать до 18 марта 2023 года, когда в Турции будет широко отмечаться 100-летие Республики.

«При реализации проекта военного самолета учитываются все современные технологии и разработки Турции. К работам по созданию двигателя, систем кондиционирования, шасси, авионики, радаров, сенсоров, компьютерного управления, авиационной силовой установки – словом, всех составляющих боевой машины, привлечены многие компании страны. Мы привлекаем каждую компанию, которая может внести вклад», – сказал Котиль.

Концепция нового самолета утверждена – cтавка сделана на создание самолета с двумя двигателями. «Мы достигли больших успехов в авиастроении. Сегодня в Турции производится центральная часть фюзеляжа самолетов пятого поколения F-35. Поэтому особых проблем в производстве 20 тыс. деталей для нового турецкого самолета не будет», – указал он.

Темель Котиль отметил, что в рамках проекта нового военного самолета планируется довести число инженеров с 1 тысячи до 3 тыс.

Глава TUSAŞ сообщил, что сначала планируется оснастить самолет зарубежным двигателем, а затем интегрировать отечественный TRMotor.

Проект реализуется Управлением оборонной промышленности Турции с целью замены самолетов F-16, которые планируется поэтапно выводить из парка ВВС Турции в течение 2030-х.