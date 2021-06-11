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Жителям Кении кололи воду вместо вакцины от коронавируса
В некоторых клиниках страны медики решили нажиться на эпидемии – желающим привиться от COVID-19 вместо вакцины вводят воду. За прививку пациент должен заплатить
Жителям Кении кололи воду вместо вакцины от коронавируса
Фото: Reuters / Others
11 июня 2021 г.

Медики в Кении вводили местным жителям воду вместо вакцины от коронавируса и требовали за это деньги. Об этом сообщает издание Vice.

Уточняется, что жители 54-миллионной африканской страны имеют право на бесплатную прививку препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцинация проходит в специальных медицинских центрах, аккредитованных правительством. Однако на фоне нехватки препарата некоторые врачи стали предлагать кенийцам вакцину за деньги, а после колоть вместо нее воду.

В марте Кения получила более одного миллиона доз вакцины AstraZeneca. По оценкам экспертов, почти весь запас препарата был использован – частично вакцинировали менее двух процентов населения страны.

Министр здравоохранения призвал граждан не платить за вакцинацию и дождаться бесплатного препарата. По словам чиновника, власти уже приступили к расследованию подобных случаев мошенничества и возбудили уголовное дело.

В январе сообщалось, что эквадорская полиция уличила клинику альтернативной медицины во введении десятков тысяч доз фейковой вакцины против коронавируса.

Центр предлагал пациентам инъекции неизвестного вещества стоимостью в 15 долларов, обещая иммунитет от COVID-19 после трех уколов. При этом начальство клиники утверждало, что продавало не вакцины, а «сыворотки и витамины» для укрепления иммунитета. Владелица лечебного учреждения заявила, что вылечила 20 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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