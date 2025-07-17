ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп отчитал Нетаньяху за удар по церкви
В Белом доме сообщили о разговоре президента США и израильского премьера, посвященном бомбардировке католической церкви в Газе
Трамп отчитал Нетаньяху за удар по церкви
/ Reuters
17 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после удара израильской армии по католической церкви Святого Семейства в Газе. Как сообщили в Белом доме, Нетаньяху признал, что удар был ошибкой.

«Президенту не понравилась новость об этом ударе, и он дал это понять», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Нетаньяху заверил Трампа, что «это была ошибка со стороны израильтян».

По данным Латинского патриархата Иерусалима, в результате удара по церкви Святого Семейства в районе Зейтун погибли трое человек, еще девять были ранены, один из них — в критическом состоянии. Среди пострадавших — настоятель прихода отец Габриэль Романелли, получивший легкое ранение.

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