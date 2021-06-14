Число обусловленных алкоголем летальных исходов за год превысило 50 тыс., сообщил Росстат. Это составляет 2,4% в общей структуре смертности.

Всего за 2020 год умерли 2,14 млн человек. При этом, отмечает ведомство, 50 435 смертей зафиксировано от причин, связанных с потреблением алкоголя.

В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от горячительных напитков почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48 786 человек. В 2020 году количество смертей увеличилось на фоне самоизоляции.

Более того, согласно данным Росстата, в прошлом году выросла смертность на почве психических заболеваний. За 2020 год ведомство зафиксировало 24 159 летальных исходов по этой причине. В 2019 году данный показатель был на 20% меньше - 19 440 смертей.

Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.

О росте потребления алкоголя и смертности из-за него на фоне вспышки пандемии коронавируса и последовавшего за ней глобального карантина весной 2020 года сообщал ранее Минздрав РФ.

В начале мая 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось на 2–3%. При этом он отмечал, что в условиях распространения коронавирусной инфекции «категорически» важно отказаться от спиртного, поскольку оно ослабляет иммунитет.

Некоторые регионы после заявления ведомства ввели ограничения на продажу алкоголя – например, Якутия, Карелия, Башкортостан и другие.