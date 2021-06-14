Израильтяне радуются отставке Нетаньяху

Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, чтобы выразить свою радость в связи с отставкой Биньямина Нетаньяху, который был премьер-министром Израиля 12 лет. Новым главой правительства страны стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннетт. За него проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 - против и один воздержался. Беннетт известен как ультраправый политик, поддерживающий строительство незаконных поселений на оккупированных территориях и выступающий категорически против создания палестинского государства. Между тем, он пришел к власти в коалиции с левыми, «русской» и проарабской партией РААМ, считающейся происламской. #НафталиБеннетт #БиньяминНетаньяху #Израиль