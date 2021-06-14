56-летний дайвер из США Майкл Паккард побывал в пасти горбатого кита и выбрался оттуда живым. О своих приключениях мужчина рассказал газете Cape Cod Times.

По словам Паккарда, утром 11 июня он вместе с другом ловил лобстеров на дне Атлантического океана недалеко от берега. Когда американец спрыгнул из лодки в воду, то почувствовал сильный толчок, а затем кругом наступила тьма.

Сначала дайвер предположил, что на него напала акула, но не нащупав зубов у неизвестного существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, понял, что находится внутри огромного кита.

«Я был полностью внутри. Было совершенно темно. Я подумал: ни шанса, что я отсюда выберусь. Все, я мертвец», – сказал он.

Будучи в снаряжении аквалангиста, мужчина начал двигаться внутри, доставляя животному дискомфорт. «Неожиданно кит поплыл к поверхности воды, выплыл и начал трясти головой. Меня подбросило в воздух, и я упал в воду», – описал произошедшее дайвер. Внутри кита, по его оценке, он пробыл около полминуты.

Заметив друга на поверхности воды, напарник сразу же затащил его в лодку и отвез на берег. Майкла Паккарда доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

Сам Паккард признался, что жена давно просит его найти другую работу, однако он не собирается отказываться от 40-летней карьеры ловца лобстеров.

Горбатые киты, которые могут достигать 15 м в длину и весить около 36 т, как правило, кормятся, широко открывая рот, чтобы проглотить как можно больше добычи, такой как рыба или криль. Это привело ученых к предположению, что случай с Майклом Паккардом оказался случайностью.

Научный сотрудник института океанологии РАН Александр Агафонов так прокомментировалпроисшествие: «Это вполне могло быть, если допустим он рядом плавал, а кит ловил рыбу. Киты сначала заглатывают воду, а потом ее отфильтровывают через китовый ус. Поэтому, если он близко плавал, кит мог его заглотнуть».

История о том, как огромная рыба проглотила пророка Юнуса (Иону), описана в Библии и Коране.