15 стран хотят стать наблюдателями в Тюркском совете

Порядка 15 стран хотят получить статус наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом TRT на русском рассказал генеральный секретарь международной организации Багдад Амреев. В настоящее время членами Тюркского совета являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. И только Венгрия имеет статус наблюдателя. #Турция #Азербайджан #ССТГ