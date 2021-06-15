Современные украинские олигархи в Украине – представители крупного бизнеса, созданного с помощью административного ресурса, монополизм которого в определенном секторе рынка искусственно поддерживается властью внутри системно организованной коррупции.

Они появились в украинской современной истории как явление приблизительно двадцать пять лет назад, во времена президентства Леонида Кучмы на волне масштабной приватизации, происходящей в стране. Никто из последующих президентов страны это явление не одолел.

Второй президент Украины Леонид Кучма писал в мемуарах, что выбора у него не было: или позволить россиянам «протянуть лапу» к украинской части доставшихся после распада СССР бывших государственных предприятий и госресурсов, или попробовать вырастить собственные «крепкие хозяйственные кадры». Кучма, пытаясь выбрать из двух зол, сделал ставку на ту, которая была ближе, да и заодно обещала ему преференции.

Ветер перемен

15 апреля Владимир Зеленский выступил с предложением прописать в законе статус олигарха и механизмы ограничения его влияния. Нужно «разработать базовый законопроект о статусе олигархов – чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду», – заявил Зеленский после одного из заседаний СНБО.

Деталей будущего документа глава государства не озвучил. Но отметил, что «олигархов будут превращать в бизнесменов», а именно – будут лишать их монополизма в конкретных отраслях экономики и влияния на правительство и парламент. Эти слова шли в одном русле гаранта с его предыдущей положительной оценкой новых санкций США против его бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны», сказал, что к категории олигархов можно с уверенностью отнести 13 персон. Не уточнив, каких именно.

По определению Минюста Украины, для соответствия указанным в законе требованиям необходимо:

- участие в политической жизни

- значительное влияние на СМИ

- контроль значительной по объему хозяйственной деятельности

То есть, проще говоря, контроль над СМИ, «распространяющими информацию политического характера, или непосредственное руководство политической партией и финансирование ее». Фактически, если ты даже просто собственник издания на политическую тематику, то ты сразу же соответствуешь критерию и «политика», и «СМИ».

По мнению экспертов, речь может идти о нескольких украинцах из списка Forbes, а также некоторых менее состоятельных персон из международного рейтинга. Скорее всего, это:

- Ринат Ахметов – состояние 7,6 млрд дол.

- Виктор Пинчук – 2,5 млрд дол.

- Константин Жеваго – 2,1 млрд дол.

- Игорь Коломойский – 1,8 млрд дол.

- Геннадий Боголюбов – 1,7 млрд дол.

- Александр и Галина Гереги – 1,7 млрд дол.

- Петр Порошенко – 1,6 млрд дол.

- Вадим Новинский – 1,4 млрд дол.

Можно предположить, что речь идет еще о нескольких людях, не вошедших в список миллиардеров:

- Юрий Косюк – 780 млн дол.

- Виктор Медведчук – 620 млн дол.

- Дмитрий Фирташ – 420 млн дол.

- Сергей Левочкин – 168 млн дол.

Реалии медиа в современной Украине

Анализируя современный украинский политический медиарынок, мы можем наблюдать тесную интеграцию фигур, зачастую даже не являющихся официальными политиками, и медиахолдингов, которыми они владеют полностью, частично или через подставных лиц.

Так, например, Игорь Коломойский владеет медиахолдингом «1 + 1 медиа». Интенсивная ротация проектов «Студии Квартал 95» на телеканале «1 + 1» позволяет заключить, что бизнес-интересы Владимира Зеленского входят в сферу интересов этого холдинга. Не будет лишним вспомнить, что канал «1 + 1» являлся, в сущности, главным медиарупором предвыборной кампании будущего президента.

Дмитрию Фирташу (420 млн дол.), принадлежит холдинг U.A. Inter Media Group (каналы Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom) а также группа РГК, которая контролирует систему региональных газораспределительных компаний – облгазов. Он сам не участвует в политической жизни страны, предпочитая действовать через своего лоббиста, Сергея Левочкина. Сам же Фирташ находится под санкциями и домашним арестом за пределами Украины.

Сергею Левочкину, карьера которого исключительно связана с государственной службой и депутатской деятельностью, принадлежит 20% медиахолдинга Inter Media Group. Он многолетний лоббист интересов олигарха Фирташа и, помимо того, что участвует напрямую в украинской политической жизни, в дополнение к этому имеет колоссальное влияние на офис президента через Андрея Ермака, главу офиса Президента.

Левочкин – один из главных политических деятелей режима Януковича. Ермак – помощник депутата Эльбруса Тедеева («Партия регионов») того же периода. Заместитель Ермака О. Татаров адвокат А. Портнова, заместителя Левочкина в АП президента Януковича.

Ринат Ахметов, политик, финансист, бизнесмен, олигарх владеет холдингом «Медиа группа Украина», наиболее крупными и влиятельными подразделениями которого являются ТРК «Украина» и газета «Сегодня». В последнее время не участвует напрямую в политической жизни страны, предпочитая делать это опосредованно через финансирование политических партий и отдельных чиновников. Совместно с Вадимом Новинским негласно продолжает финансировать канал «Наш» Евгения Мураева.

Удачно «перехватив» аудиторию закрытых каналов NewsOne, 112 и ZIK, они оперативно запустили канал «Украина 24», подготавливая электоральное поле жителей юга Украины для следующих выборов. Новинский активно интересуется промышленными ресурсами этого региона и является собственником херсонского и николаевского судостроительных заводов и портового комплекса «Очаков».

По итогам досрочных парламентских выборов в 2019 году Вадим Новинский стал народным депутатом от округа № 57 г. Мариуполь.

Виктору Пинчуку принадлежит холдинг StarLightMedia Ltd, в который входят телеканалы ICTV, СТБ, «Новый канал», а также газета «Факты». Пинчук оказывает финансовую и медийную поддержку многим политикам, но в последнее время больше склонен инвестировать в молодую партию «Голос».

Петр Порошенко – пятый президент Украины, владеет каналами «Прямой» и «5 канал». Он, как глава партии «Европейская солидарность», является основным политическим оппонентом действующего президента Зеленского. Партия, как и телеканалы, отличается от уже упомянутых большей долей критики текущей власти.

Виктор Медведчук, олигарх с президентскими амбициями, кум Путина и главный лоббист российских интересов в Украине, владеет каналами «112 Украина», «NewsOne» и «Zik», которые сейчас закрыты в связи с санкциями Совбеза Украины. Его жена – телеведущая Оксана Марченко владеет 24,66% акций холдинга «1 + 1 Media». Медведчук – глава политической партии ОПЗЖ.

Зачем это Зеленскому?

Борьба с олигархами органично вписывается в популистские заявления нынешнего президента Украины, а по совместительству мультимиллионера Владимира Зеленского, который на волне подобных высказываний хочет выглядеть «простым парнем из народа». Назвать точные цифры по оценке бизнеса не берутся ни эксперты, ни участники рынка – фамилия Зеленский фигурирует в десятке разнотипных компаний с непростой структурой собственности, от десятков торговых марок до концертной деятельности и телеканалов.

Зеленский, по словам эксперта Евгения Магды (директора украинского института мировой политики), пытается нацепить на Порошенко ярлык олигарха и подвести его под определенные ограничения. При этом Порошенко – даже не самый богатый украинец. Согласно последнему рейтингу Форбса, Петр Алексеевич находится на шестой строчке крупнейших миллиардеров и пропускает вперед Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Константина Жеваго, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Подводя итоги

Складывается впечатление, что основная цель «деолигархизации» – устранение двух основных конкурентов на политическом поле: Порошенко и Медведчука, которые «дышат ему в затылок» и политический рейтинг которых не так далек от президентского. Фактически, на «олигархическом рынке» Украины только они являются непосредственными субъектами политической жизни. Все остальные предпочитают действовать через подконтрольные партии, и формально по отношению к ним закон, предположительно, работать не будет, что подтверждается происходящими событиями.

Борьба с олигархией как явлением – традиционное обещание практически всех партий в период предвыборных кампаний последних лет, о котором с приходом к власти тут же принято забывать.