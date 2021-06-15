Значимость Североатлантического альянса растет на фоне вызовов глобальной безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, на сегодняшний день блок играет важную роль в вопросе обеспечения стабильности на международном уровне. Причем ответственность альянса как определяющего фактора безопасности не снижается.

«Сегодня нужно не избегать ответственности, а вносить вклад в достижение общих целей», – цитирует Эрдогана Anadolu.

По мнению президента, Альянс должен быть активным во всех регионах, где нуждаются в «зонтике безопасности»: от Средиземного до Черного морей, от Европы до Азии.

Двоякое отношение к терроризму не устранит угрозу

При этом турецкий лидер выразил сожаление в связи с тем фактом, что проблема неоднозначного отношения к борьбе с терроризмом до сих пор сохраняется.

«Разделять террористов на «хороших» и «плохих» в корне недопустимо. Это искаженное восприятие, к сожалению, сохраняется по сей день», – сказал президент.

Эрдоган отметил, что некоторые страны, которым Турция передает схваченных террористов, впоследствии освобождают их, даже не проводя расследования. При этом, выйдя на свободу, они зачастую совершают новые преступления, что говорит о серьезных ошибках в подходах этих стран к терроризму.

«Очевидно, что двоякое отношение к терроризму не устранит угрозу, а, наоборот, вдохновит преступные организации на новые кровавые деяния», – сказал глава государства.

Эрдоган также привлек внимание к тому факту, что благодаря антитеррористическим операциям турецкой армии, за пределами страны от преступников-экстремистов были зачищены 8200 кв. км территорий.

«И на саммите НАТО, и в ходе двусторонних встреч мы открыто заявили о необходимости прекращения поддержки террористической организации РПК/ ДС», – сообщил президент. Союзники Турции должны оставить в стороне политические расчеты и проявить открытую солидарность с Анкарой, подчеркнул он.

Позиция Анкары по С-400 остается неизменной

Реджеп Тайип Эрдоган назвал двустороннюю встречу с американским президентом Джо Байденом на саммите НАТО «конструктивной».

«Нам представилась возможность в конструктивном ключе обсудить пути сотрудничества по направлениям, представляющим обоюдный интерес», – сообщил он.

Президент Турции коснулся также разногласий между Анкарой и Вашингтоном.

«Позиция Турции по закупке С-400 остается неизменной – какой была, такой и остается. Я довел позицию нашей страны до сведения господина президента [Джо Байдена]. Это же касается и программы F-35. Мы договорились [с Байденом] эффективно и на регулярной основе использовать каналы прямого диалога, как и подобает двум союзникам и стратегическим партнерам», – подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что в турецко-американских отношениях нет ни одной проблемы, которая «не имела бы решения». Масштабы сотрудничества двух стран намного шире и ценней, нежели разногласия, отметил президент.

К тому же, Эрдоган пригласил своего американского коллегу в Турцию. «Президент Байден сказал, что может приехать в нашу страну с визитом», – заявил турецкий лидер.

Турецкие войска в Афганистане

Президент Турции в целом высоко оценил прошедший 14 июня саммит лидеров НАТО.

«Мы договорились предпринять шаги по укреплению военной мощи Альянса и усилить политическую составляющую организации», – сказал Эрдоган.

«Если [на Западе] не хотят выхода Турции из Афганистана, то США должны оказать активную дипломатическую, логистическую и финансовую поддержку нашей стране», – указал глава государства, затронув афганский кризис.

Эрдоган сообщил, что проинформировал президента США «о готовности Турции обеспечить безопасность аэропорта Кабула совместно с Пакистаном и Венгрией».

Говоря о встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, президент отметил, что стороны сошлись во мнении по необходимости решения разногласий напрямую, без посредников.

После саммита глав стран-членов НАТО Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой Эмине прибыли с официальным визитом в Азербайджан. Утром 15 июня турецкий лидер уехал из Баку в город Физули, откуда затем направится в Шушу.