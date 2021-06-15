Президент США Джо Байден считает российского коллегу Владимира Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком, а предстоящая встреча с ним «соответствует моменту». Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО, его цитирует ТАСС.

«Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом… то мы ответим на это», – сказал глава Белого дома.

По его словам, США не ищут конфликта с Россией, но ответят на ее «вредоносную» активность. К тому же, Москва вместе с Пекином пытается «вбить клин» между союзниками по НАТО, отметил Байден. Это не может не тревожить Вашингтон.

Он также прокомментировал арест российского оппозиционера Алексея Навального. Президент США выразил озабоченность условиями его пребывания в тюрьме.

«Смерть Навального стала бы еще одним признаком того, что у России мало намерений – или вовсе нет – соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия», – подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Байдену рассказали, что Владимир Путин в недавнем интервью телекомпании NBC рассмеялся после напоминания о том, что президент США назвал его убийцей.

У главы Белого дома уточнили, продолжает ли тот считать российского лидера таковым. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Он и на самом деле, я... Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что …», так и не дав четкого ответа.

Говоря об Украине, президент заметил, что Киев получит план по членству в НАТО, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе искоренит коррупцию.

«Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также соблюсти остальные критерии, чтобы они попали в план действий», – подчеркнул он.

Президент США добавил, что решения по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от Вашингтона.

«Это зависит от всего Альянса и от того, как они проголосуют», – сказал Байден, добавив, что НАТО намерена и дальше поддерживать суверенитет Украины.

46-й президент Соединенных Штатов также поделился подробностями своей первой встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Байден выразил уверенность в достижении «настоящего прогресса» в отношениях Вашингтона и Анкары.

Первая встреча Байдена в качестве президента США с Владимиром Путиным состоится 16 июня. Его предшественник Дональд Трамп уже пожелал нынешнему главе государства не уснуть на этих переговорах.

«Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему [Путину] мои наилучшие пожелания», – отметил Трамп, который во время предвыборной кампании в 2020 году неоднократно называл своего соперника «сонный Джо».