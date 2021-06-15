К началу 2021 года мировые державы сократили общее число ядерных боеголовок с 13400 до 13080, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом число ядерных боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год увеличилось с 3720 до 3825. Около двух тысяч из них находилось в состоянии повышенной готовности. Почти все они принадлежат России или США, отмечается в исследовании.

«Несмотря на то, что США и Россия продолжали сокращать общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, обе страны имели к началу 2021 года примерно на 50 боеголовок больше в составе оперативных сил, чем годом ранее. Россия также увеличила свой ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования», – пишут авторы исследования.

По данным SIPRI, Россия остается лидером по числу боеголовок среди девяти ядерных держав. Сейчас у нее 6255 боеголовок, в то время как у США – 5550.

Ранее специалисты Стокгольмского института представили рейтинг стран с крупнейшими военными расходами. Россия заняла в нем четвертое место. За 2020 год траты Москвы на оборону составили $61,7 миллиарда, говорится в исследовании. Это на 2,5% больше, чем в 2019 году, и на 26% больше, чем в 2011 году.