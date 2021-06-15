Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск чеченского писателя-фантаста Руслана Закриева к российскому представительству 20th Century Fox International и режиссеру фильма «Аватар» Джеймсу Кэмерону, сообщает «Эхо Москвы».

Чеченец обвиняет Кэмерона в плагиате и требует с него ₽10 млн в качестве компенсации. Автор полагает, что режиссер украл у него идею, сюжет и даже диалоги героев знаменитого фильма, который получил 3 премии «Оскар» и принес $2,7 млрд его правообладателям.

Заклеив требует признать его соавтором фильма «Аватар», поскольку, как он отмечает, сюжет фильма был фактически «содран» с его романа «Секретное оружие».

В качестве аргумента он указывает, что его произведение было опубликовано на портале Проза.Ру еще в 2002, а картина Кэмерона увидела свет лишь семь лет спустя.

Это уже третья попытка писателя оспорить в суде свое авторство. В Чечне и Ставропольском крае его иск не приняли, потому что Кэмерон – иностранец.

Первоначально Хамовнический суд тоже отказался рассматривать дело, но писатель опротестовал это решение в Мосгорсуде и выиграл. Провести процесс все же пришлось.

По всей видимости, суду придется назначить экспертизу, которая и определит, насколько похож сценарий американского фильма 2009 года и роман чеченского автора.

Это уже не первая претензия к авторам знаменитой картины. Как сообщает ТАСС, среди истцов китайский писатель Чжоу Шаомоу, канадка Келли Ван, сотрудничавший с Кэмероном Эрик Райдер и другие.