В республике Татарстан убыль населения в 2020 году ускорилась в 72 раза, а в Санкт-Петербурге – в 58 раз, следует из данных Росстата.

В целом по России естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019-м, с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек. Это рекордные для страны показатели.

Так, к примеру, Москва стала лидером по абсолютному снижению численности населения: в 2019 году население столицы выросло на 16,2 тыс. человек, а в прошлом – сократилось на 24,6 тыс.

В Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась с 308 человек в позапрошлом до 17,9 тыс. человек в 2020-м.

В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек, в 2020-м – 12,9 тыс. человек. Данные по республике сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где коэффициент прироста естественной убыли населения в среднем не превышал 2,5.

Убыль населения ускорилась в Астраханской области (в шесть раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в три раза).

Северо-Кавказский федеральный округ традиционно показывает прирост населения, хотя в 2020 году тот и сократился. Отрицательная статистика наблюдается в двух регионах: так, в Северной Осетии в прошлом году убыль составила 346 человек (в 2019-м прирост в 1,3 тыс.), в Ставропольском крае – 9,1 тыс. человек (в 2019-м — 3,6 тыс.).

В январе этого года Федеральная служба государственной статистики оценила сокращение населения страны по итогам пандемийного 2020 года в 510 тыс. человек.

Ранее в отчете Счетной палаты отмечалось, что естественная убыль населения в РФ в январе–июле 2020 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 316,3 тыс человек. Демографическая обстановка в стране экспертами была оценена как неблагоприятная.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по «объективным причинам» население России в ближайшие несколько лет продолжит уменьшаться. По прогнозам правительства, страна сможет выйти на положительные темпы прироста населения не раньше 2030 года.