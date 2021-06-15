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Эрдоган и Алиев заключили в «жемчужине Карабаха» союз
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев посетили второй по величине город Карабаха. Главы Турции и Азербайджана провели переговоры в формате один на один, итогом которых стало подписание Шушинской декларации о союзнических отношениях и целого ряда межгосударственных соглашений. Эрдоган - первый президент, который посетил освобожденные в прошлом году от армянской оккупации территории Азербайджана. #Турция #Азербайджан #Карабах
Эрдоган и Алиев заключили в «жемчужине Карабаха» союз / Others
15 июня 2021 г.
Истории
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